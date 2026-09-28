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El Gobierno prepara el relevo del delegado del Gobierno en Ceuta, quien comparecerá este mediodía

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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha convocado a los medios de comunicación para previsiblemente anunciar su renuncia a las 12:00 horas del mediodía de hoy.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta, tras decidir hace unos días no seguir en este puesto.

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Esta semana, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración como testigos al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en el marco de la investigación abierta sobre estos hechos.

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