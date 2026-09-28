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El calor se va y 12 comunidades activan aviso por lluvias o tormentas, Cataluña en naranja

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Madrid, 28 sep (EFE).- Doce comunidades autónomas han activado este lunes el aviso por lluvias o tormentas, con Cataluña en nivel naranja -peligro importante- por precipitaciones que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y cantidades superiores a 100 litros en dos o tres horas.

La mayoría de los avisos se activarán a partir de la tarde y se prolongarán hasta la noche, salvo en zonas de Andalucía, que están vigentes desde las 07:00 horas peninsular, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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En Cataluña el nivel naranja se activará a las 21:00 horas y permanecerá vigente hasta el final del día en el Prepirineo, prelitoral y litoral de Barcelona, donde podrán acumularse 40 litros por metro cuadrado en una hora, y en la depresión central de esa provincia, con 30 litros.

Asimismo, el litoral y prelitoral, tanto norte como sur, de Tarragona acumulará también 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas; Desde Aemet advierten de que podrán superarse los 100 litros en apenas dos o tres horas.

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En la provincia de Lleida hay aviso amarillo en zonas de la depresión central por lluvias, hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas, y por tormentas que podrán dejar granizo, en general inferior a dos centímetros, y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

También en el nordeste peninsular Aragón tiene nivel amarillo en áreas de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo (Teruel), así como en la Ibérica zaragozana y el oeste de la ribera del Ebro, donde podrán caer 20 litros en una hora; En zonas del Pirineo, Huesca y las Cinco Villas de Zaragoza podrán acumularse 40 litros en doce horas y dejar granizo inferior a dos centímetros y rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Andalucía tiene alerta amarilla en Grazalema y el Estrecho (Cádiz) y en Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía (Málaga) por lluvias de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas ocasionales, mientras que en Aracena (Huelva) hay aviso, también amarillo, por precipitaciones de 15 litros en una hora y tormentas con granizo.

Extremadura mantiene el aviso amarillo por lluvias en Badajoz, sobre todo en zonas de las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y el sur de la provincia, mientras que en Cáceres se extenderá al norte, Tajo y Alagón y la meseta cacereña, con alrededor de 15 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y posibles rachas muy fuertes.

En Castilla y León hay alerta amarilla en el sur de Ávila, la meseta, el Sistema Central y el sur de Salamanca, la meseta de Zamora, la Cordillera Cantábrica y el norte de Burgos con acumulaciones que podrán ser de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, probable granizo y rachas muy fuertes de viento.

Más al norte, las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco están en nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y/o tormentas con probable granizo.

La Comunidad Valenciana ha activado la alerta amarilla en el interior sur de Castellón y el interior norte y sur de Valencia en donde se esperan precipitaciones que dejarán 20 litros por metro cuadrado en una hora acompañadas de tormentas.

Castilla-La Mancha tiene aviso amarillo en la Serranía de la provincia de Cuenca por lluvias de 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrán acumular 40 litros en doce horas, y por tormentas.

Además en la Ciudad Autónoma de Ceuta, también en amarillo, las lluvias dejarán tormentas y una precipitación de 15 litros en una hora.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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