Asesinada una mujer con arma blanca en Benidorm en un supuesto crimen machista

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Alicante, 28 sep (EFE).- Una mujer ha sido asesinada en las últimas horas en Benidorm (Alicante) por arma blanca en un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista y en el que ha sido detenido su pareja como presunto autor.

Según han informado a EFE fuentes próximas de la investigación, además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores.

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En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante. EFE

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