6-1. Curazao golea a Nicaragua y tiene un pie en los cuartos de final

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Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- La selección de Curazao se impuso este domingo con una escandalosa goleada por 6-1 a la de Nicaragua, con dos goles de Kenji Gorré, y uno cada uno de los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Jürgen Locadia, en un partido que controló a placer y en el que el rival salvó apenas su honor.

Comenencia abrió el marcador en el minuto 6 mediante un remate con la derecha tras un despeje defensivo y cinco minutos después el delantero Gorré anotó el primero de sus dos goles.

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El tercer gol de Curazao llegó en el minuto 19 por medio de un remate de cabeza de Leandro Bacuna. Su hermano Juninho amplió el marcador con el cuarto tanto que nació de una jugada preparada en un saque de banda.

Gorré firmó su doblete al minuto 39 cuando recibió un pase de Comenencia, controló con su pierna derecha, definió con frialdad y sentenció el 5-0 transitorio antes de irse al descanso.

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En la segunda parte, Jaime Moreno salvó el honor de Nicaragua tras definir de zurda desde fuera del área, en uno de los mejores goles de la noche.

Jürgen Locadía, que había ingresado de cambio, puso la estocada final al minuto 88 al definir con la pierna derecha desde el centro del área para sellar el definitivo 6-1 de Curazao.

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Los caribeños llegaron a 6 puntos con su segunda victoria en dos salidas y tienen un pie en los cuartos de final, al igual que Haití.

Nicaragua perdió el pasado jueves por 2-3 en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a República Dominicana.

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Con la derrota de este domingo en la segunda fecha, los nicaragüenses quedaron casi sin opciones de conseguir uno de los dos boletos del grupo A para los cuartos de final, ya que con el formato de la Concacaf solo le quedan por jugar dos partidos.

Los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real recibirán en Managua a Costa Rica el jueves 1 de octubre y cerrarán la fase de grupos ante los dominicanos, como local, el domingo 4 de octubre.

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Nicaragua está en la liga A, el máximo nivel del torneo, en un grupo en el que están Costa Rica, Curazao, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. EFE