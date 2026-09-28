Espana agencias

6-1. Curazao golea a Nicaragua y tiene un pie en los cuartos de final

Guardar

Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- La selección de Curazao se impuso este domingo con una escandalosa goleada por 6-1 a la de Nicaragua, con dos goles de Kenji Gorré, y uno cada uno de los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Jürgen Locadia, en un partido que controló a placer y en el que el rival salvó apenas su honor.

Comenencia abrió el marcador en el minuto 6 mediante un remate con la derecha tras un despeje defensivo y cinco minutos después el delantero Gorré anotó el primero de sus dos goles.

PUBLICIDAD

El tercer gol de Curazao llegó en el minuto 19 por medio de un remate de cabeza de Leandro Bacuna. Su hermano Juninho amplió el marcador con el cuarto tanto que nació de una jugada preparada en un saque de banda.

Gorré firmó su doblete al minuto 39 cuando recibió un pase de Comenencia, controló con su pierna derecha, definió con frialdad y sentenció el 5-0 transitorio antes de irse al descanso.

PUBLICIDAD

En la segunda parte, Jaime Moreno salvó el honor de Nicaragua tras definir de zurda desde fuera del área, en uno de los mejores goles de la noche.

Jürgen Locadía, que había ingresado de cambio, puso la estocada final al minuto 88 al definir con la pierna derecha desde el centro del área para sellar el definitivo 6-1 de Curazao.

Los caribeños llegaron a 6 puntos con su segunda victoria en dos salidas y tienen un pie en los cuartos de final, al igual que Haití.

Nicaragua perdió el pasado jueves por 2-3 en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a República Dominicana.

Con la derrota de este domingo en la segunda fecha, los nicaragüenses quedaron casi sin opciones de conseguir uno de los dos boletos del grupo A para los cuartos de final, ya que con el formato de la Concacaf solo le quedan por jugar dos partidos.

Los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real recibirán en Managua a Costa Rica el jueves 1 de octubre y cerrarán la fase de grupos ante los dominicanos, como local, el domingo 4 de octubre.

Nicaragua está en la liga A, el máximo nivel del torneo, en un grupo en el que están Costa Rica, Curazao, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

El Banco Central Europeo advierte de que la región queda rezagada frente a Estados Unidos y China en la venta de hardware para centros de datos, pese al avance de sus proyectos digitales

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

El socialista Adrián Barbón prefiere seguir residiendo en su pueblo natal antes de usar la residencia oficial que tiene el Gobierno asturiano, en pleno debate sobre las viviendas de los altos cargos. “Solo la uso ocasionalmente alguna noche por trabajo”

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

De un orfanato de China al activismo contra “el buenismo” y la idealización de la adopción: “No somos la segunda opción ni animalitos lisiados que rescatar”

Alicia fue adoptada a los seis meses en Jiujiang bajo la política del hijo único y ahora desmonta la narrativa del “salvadorismo”

De un orfanato de China al activismo contra “el buenismo” y la idealización de la adopción: “No somos la segunda opción ni animalitos lisiados que rescatar”

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La Seguridad Social abona 10,5 millones de pensiones en septiembre, con una nómina de 14.498 millones de euros, mientras crecen las jubilaciones demoradas y se reduce el peso de los retiros anticipados

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El Gobierno quiere aprobar este martes a contrarreloj una norma que después deberá superar el Congreso con los votos de Junts. Pero Sumar y el Sindicato de Inquilinas reclaman un texto más ambicioso en protección frente a los desahucios y los alquileres

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

ECONOMÍA

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin