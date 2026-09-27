Torrijos sale a hombros de la feria de Algemesí con cuatro orejas y rabo

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Por Andrés Verdeguer

Algemesí (Valencia), 27 sep (EFE).- El novillero de Algemesí Juan Alberto, que hizo el paseillo con casi 40 grados de fiebre, ha coronado la feria de su pueblo con un gran triunfo de cuatro orejas y rabo. Tras nueve intensos días de festejos, el municipio de la comarca de La Ribera desató el triunfalismo en la última tarde y el madrileño Álvaro Serrano también acompañó a Torrijos por puerta grande después de lidiar una noble y blanda novillada de Ángel Gómez Núñez.Juan Alberto Torrijos, que había abierto la puerta grande el pasado jueves, tenía que reafirmar su apuesta por la feria de su natal Algemesí en la última novillada del abono.El segundo de la tarde, primero del lote del valenciano, colorado oscuro, fue engatillado, abrochado y con cierto remate. Arrolló a Torrijos de salida cuando intentó una larga cambiada y tras un picotazo en el caballo, se vivió una gran tercio de banderillas a cargo de Filipe Gravito y José Vicente Almagro, que fueron al toro despacio y, dejándose de ver, clavaron en la cara y salieron andando de la suerte, con toreria.Torrijos imprimió temple desde que arrancó de rodillas por la mano diestra. Se gustó en los de pecho. Y lo cuajó también al natural. Le puso variedad y firmeza a la faena. Hubo pases cambiados, reunión y desplantes. Una buena estocada dio paso a las dos orejas.La locura del fin de fiesta se desató con el cuarto y Algemesí vivió con toda su entrega una lidia triunfalista junto al torero local. Nadie diría que había hecho el paseíllo con 39,5 grados de fiebre.El último novillo de la Semana Taurina de Algemesí siempre es especial. Torrijos se fue a porta gayola. El novillo Pesadillo, sobre todo, tuvo alegría. Muy buen aire en los primeros lances y el templado remate a una mano por el pitón izquierdo. Como con todos, lo del peto fue un trámite y luego se apretó en un quite por alto y de frente por detrás.En banderillas, una nueva explosión. Al son de 'El gato montés' fueron de poder a poder Sergio Pérez y Almagro y al violín el propio Torrijos. Los tres pusieron la plaza del revés.Novillo final de clase y buen tranco. Al natural lo sintió de forma especial Torrijos, con suavidad, largura y ligazón. Hubo un par de tandas de gran nivel por la mano izquierda. Por la diestra se fue al ataque, al arrimón y con un par de arrucinas imposibles al son de la Concha Flamenca. La estocada fue cumbre y Algemesí pidió el rabo para su torero. Y Juan Alberto coronó su feria con dos orejas y rabo.La fragilidad de Alado, primero de la tarde, fue su gran inconveniente. Muy terciado, su carita engatillada no se correspondía con el resto del cuerpo, sin remate alguno. Álvaro Serrano se lo hizo todo a favor. El novillo, a la defensiva por escasez de fuerzas, lo prendió por la corva sin consecuencias cuando llevaba tanda y media de muleta. La faena, con poco que torear y menos que someter, no tuvo ningún misterio y abrevió. Media estocada y ovación.Fue de agradecer la variedad capotera del madrileño Álvaro Serrano, que aprovechó sus dos turnos de quites durante la tarde. Al primero se lo hizo por navarras al revés y en el tercero de la tarde se lució por faroles.Este tercero, Aguilito, negro, con trapío aparente y acaramelado de pitones, tras sólo un picotazo, Álvaro Serrano lo brindó a Nek Romero y a Juan Alberto Torrijos. El inicio fue ayudados por alto y de rodillas. A media altura y con alfileres, Serrano sujetó la embestida sobre ambas manos, con facilidad pero un tanto acelerado. Le faltaba medio tranco al novillo. El final por manoletinas se celebró y la estocada, desprendida, fue fulminante. Dos orejas generosas.FICHA DEL FESTEJONovena y última de abono de la Semana Taurina de Algemesí. Lleno (unos 4.500 espectadores).Cuatro novillos de Ángel Gómez Núñez, de correcta presentación, flojos los dos primeros. Con nobleza y fondo, la segunda mitad a más. El cuarto fue premiado con la vuelta al ruedo.Álvaro Serrano, de verde botella y oro. Media estocada (ovación). Estocada desprendida (dos orejas)Juan Alberto Torrijos, de lila y plata. Estocada (dos orejas). Y gran estocada (dos orejas y rabo)Cuadrillas: Filipe Gravito y José Vicente Almagro se desmonteraron en el segundo de la tarde y Sergio Pérez y de nuevo Almagro saludaron tras en el cuarto.También fue despedido con una gran ovación el sobresaliente durante toda la feria y un clásico en Algemesí desde 2015, Sergio Salas 'El Pijorro', quien puede haber vivido su última tarde de luces en Semana Taurina.EFEAndrés Verdeguer 1012223

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