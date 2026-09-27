Temas del día de EFE España del lunes 28 de septiembre de 2026

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CRISIS VIVIENDA

Madrid/Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en varios actos en Barcelona cuando sus socios de Sumar en el Ejecutivo le presionan para aprobar este mismo martes un nuevo decreto que aborde de manera eficaz el problema de la vivienda, sobre el que Junts se ha mostrado dispuesto a hablar.

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Madrid- Cientos de personas pasan su segunda noche acampados en la Puerta del Sol de Madrid exigiendo una vivienda digna convocados por el Sindicato de Inquilinas, en una protesta que podría prolongarse en el tiempo si el martes el Consejo de Ministros no aprueba un decreto que solucione el problema y con movilizaciones este lunes en varias ciudades de España.

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PARTIDOS PP

Madrid- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes la reunión de la junta directiva nacional con las elecciones de 2027 en el punto de mira y con la crisis de Ceuta y la vivienda en el centro del debate político.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta- La crisis migratoria que comenzó a finales de julio ha dejado ya una huella en la economía de Ceuta. Con el comercio y el turismo como sectores más afectados en agosto, sus consecuencias empiezan ahora a desplazarse hacia otras actividades y la patronal apunta al puerto como uno de los sectores que puede verse afectado.

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VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el número de hipotecas para la compra de viviendas firmadas en julio, después de que en junio aumentara un 10,8 % en tasa interanual y rozara las 46.000 operaciones, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

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FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - El Gobierno está decidido a elevar la calidad de los centros que imparten Formación Profesional y planteará este lunes a las comunidades autónomas una nueva ley que regule la oferta y asegure un mínimo de presencialidad en los títulos online, también que se garanticen las prácticas en las empresas y un mínimo de familias profesionales.

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EDUCACIÓN IA

Madrid - En pleno debate sobre si se debe frenar la irrupción de la Inteligencia Artificial y tras el informe PISA que desvela una caída histórica de la comprensión lectora de los estudiantes de 15 años: ¿Se debe repensar su uso en la escuela y la universidad o adaptar los planes de estudio y formar al profesorado?.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022853306)

DANA CONGRESO

Madrid - Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior encargada de emergencias durante la dana que afecto a la Comunidad valenciana en 2024, comparece de nuevo ante la comisión investigadora de la tragedia en el Congreso de los Diputados.

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DERECHOS HUMANOS

Bilbao - Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz en 1992 por su la defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas, abre con una conferencia el BBK Bilbao Kultura Social Forum, impulsado por la fundación Fair Saturday.

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INVESTIGACIÓN COMPUTACIÓN

Barcelona - Científicos del Barcelona Supercomputing Center, Idibell y ISGlobal han desarrollado una inteligencia artificial que identifica signos de envejecimiento en células madre sanguíneas. Diana Cruz Illa

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MODA TENENCIAS

Madrid - ¿La camisa hawaiana es de Hawái? ¿De dónde viene la denominación 'bomber'? ¿Quién popularizó la trenca? Tendencias que arrasan hoy tienen mucha historia detrás. La moda llega tuneada, pero nació hace décadas incluso siglos atrás.

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ARDE BOGOTÁ

Madrid - Arde Bogotá, una de las escasas bandas de rock de los últimos años que ha logrado un alcance comercial de gran calado, amén de 6 premios de la Academia de la Música con su último trabajo, charla con EFE por la publicación esta semana de su esperado disco sucesor, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'.

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BIENAL FLAMENCO

Sevilla - El Teatro de la Maestanza accoge, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el estreno de "Serás Farruquito: el musical", en el que el bailaor sevillano despliega en el escenario una biografía emocional en cinco actos que recorre su trayectoria artística

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TIEMPO OTOÑO

Madrid- Esta semana a caballo entre septiembre y octubre arranca con un cambio radical de tiempo, predominio de cielos con abundante nubosidad media, que darán lugar a chubascos acompañados de tormenta, que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas de la Península, sin descartar granizo de forma puntual, junto a un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ofrece un desayuno informativo para exponer las políticas y acciones llevadas a cabo por su departamento. Hotel Mérida Palace (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, comenta la actualidad en rueda de prensa. C/ Francisco de Villaespesa, 18. Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA SAN HERMENEGILDO.- El rey preside la reunión del capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El Partido Popular celebra su Junta Directiva Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Valencia- DEBATE C. VALENCIANA.- Les Corts Valencianes celebran el último debate de política general de esta legislatura, el primero de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat, quien fue investido hace diez meses gracias a los votos del PP y Vox en sustitución de Carlos Mazón tras su dimisión. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4) (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox Calle Bambú 12 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de un portavoz de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/Calàbria, 166) (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- Junts ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) (Texto)

13:30h.- Valladolid.- PRESUPUESTOS CASTILLA Y LEÓN.- La Mesa de las Cortes de Castilla y León analiza el anteproyecto de Presupuesto de la Sección 20 Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad Cortes de Castilla y León. (Texto)

16:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, comparece en la comisión mixta del Parlamento para abordar desde la respuesta europea a la crisis de Ceuta al reconocimiento de las lenguas cooficiales en Bruselas. Congreso (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

16:30h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno Congreso de los Diputados

16:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en julio (Texto)

09:00h.- Bilbao.- CRISIS VIVIENDA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Bizkaia - Kaleratzerik EZ! convoca una rueda de prensa y concentración para denunciar el desahucio de una mujer por parte del organismo Viviendas Municipales de Bilbao, así como a situación de emergencia habitacional en el territorio. Avda. del Ferrocarril 30. (Texto) (Foto)

09:10h.- Madrid.- ENCUENTRO FINANCIERO.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abre el XVII Encuentro Financiero de Expansión, en cuya primera jornada participan eel consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi; la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán; el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; la de Bankinter, Gloria Ortiz; el del Sabadell, Marc Armengol; el de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, entre otros. Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39A) (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Barcelona.- TRANSPORTES BARCELONA.- Presentación del estudio de los costes de electrificación de la flota de autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) Vila Laietana 39 (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula de Banco de Valencia por operaciones inmobiliarios en México Audiencia Nacional, c/ Límite s/n, San Fernando de Henares

10:00h.- Madrid.- BANCA DEPÓSITOS.- El Banco de España publica los datos de depósitos de familias y empresas en las entidades bancarias en el mes de agosto

11:00h.- Barcelona.- PUERTO BARCELONA.- Presentación del I Congreso de Logística, Industria y Comercio Internacional (CLICI), que se celebrará los días 19 y 20 de noviembre en el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet Sala Barcelona, World Trade Center. Moll de Barcelona.

11:00h.- Sevilla.- MINERÍA VERTIDOS.- Manifestación contra los vertidos mineros al río Guadalquivir. Puerta del Palacio de San Telmo

11:45h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, presenta el nuevo sistema de venta que unificará todos los canales de atención y venta al cliente de la compañía, junto a los responsables de desarrollo del proyecto. Edificio de Renfe, en la Calle Retama, 3. (Junto a la estación de Méndez Álvaro

12:00h.- Madrid.- RENFE VENTAS.- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, presenta el nuevo sistema de venta de la compañía, que unificará todos los canales de atención y venta al cliente. Edificio de Renfe. C/ Retama, 3. (Junto a la estación de Méndez Álvaro). Madrid19:30h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- La Fundación ”la Caixa” organiza la conferencia "Industria de defensa española y autonomía estratégica europea" a cargo de Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía. Caixaforum. Paseo del Prado 36. Madrid

12:00h.- Murcia.- CRISIS VIVIENDA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hace un llamamiento para acudir a ayudar a una familia con dos hijos menores y uno con discapacidad que ha hecho una oferta de compra de la vivienda en la que residen a un fondo buitre, pero que ha decidido seguir adelante con el desahucio en el barrio de La Paz de Murcia. Calle Huelva 26 (La Paz) (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TURISMO CEUTA.- La Comisión de Industria y Turismo del Senado debate varias mociones, entre ellas una del PP de ayudas al sector turístico en Ceuta.

15:00h.- Barcelona.- VIVIENDA PROTEGIDA.- Cardedeu (Barcelona). La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, participan en el acto de inauguración de 36 viviendas protegidas en Cardedeu Cal Paler Nou (Carrer de la Serreta, 1) Cardedeu (Barcelona)

15:30h.- València.- EMPRESAS EUROPEAS.- El ministro de Hacienda, Arcadi Espada, inaugura el Congreso Eurochambres, que reúne a representantes institucionales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales de toda Europa, aborda asuntos como la competitividad, la electrificación, el contexto geopolítico, la inteligencia artificial o la energía. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30 (Texto) (Foto)

16:00h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente catalán, Salvador Illa, visitan una promoción de vivienda pública de alquiler asequible. Carrer de Badajoz, 11 (Texto)

17:15h.- Madrid.- BANCA POSTAL.- Jornadas sobre 'La necesidad de un banco postal', en las que intervendrá Manolo Nolla, portavoz de la Plataforma Banca Pública. Posteriormente, se celebrará una mesa redonda en la que participarán portavoces parlamentarios de los grupos del Congreso. Congreso de los Diputados.Plaza de las Cortes, número 1, 28014 Madrid.

19:30h.- Madrid.- INDUSTRIA DEFENSA.- La Fundación ”la Caixa” organiza la conferencia "Industria de defensa española y autonomía estratégica europea" a cargo de Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía. Caixaforum. Paseo del Prado 36. Madrid

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Murcia.- VIOLENCIA MACHISTA.- Juicio por asesinato contra un hombre acusado de matar a su mujer en su vivienda de Murcia en mayo de 2010. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PREVARICACIÓN.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga al exalcalde de Navalcarnero del PP Baltasar Santos por supuesto delito de prevaricación en compras de antigüedades de granito entre 2006 y 2009, por lo que la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales que sea condenado a diez años de inhabilitación C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Barcelona.- CASO CELLEX.- El empresario Ángel Surroca declara como investigado a raíz de la querella que presentaron contra él por injurias el jefe de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Josep Tabernero, y los otros dos albaceas del mecenas millonario Pere Mir investigados por desvío de fondos. Juzgado de instrucción número 33. Juzgado de instrucción número 33 (Texto)

10:00h.- Barcelona.- JUICIO TERAPEUTA.- La Audiencia de Barcelona juzga a un gurú del crecimiento espiritual acusado de abusar de cinco de sus seguidoras. Audiencia de Barcelona. Sección 10ª. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO POLICÍAS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a cuatro policías nacionales que se enfrentan a siete años de prisión acusados de falsear un atestado policial sobre la detención y reducción en plena calle de un menor que no se correspondía con lo ocurrido según varios testigos. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Murcia.- CRIMEN ESTACA.- Comienza en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio por el conocido como «crimen de La Estaca». Antonia G. P., de 68 años, murió en 2010 tras recibir un golpe en la cabeza. La víctima había iniciado trámites para separarse de su marido. Audiencia Provincial (Texto) (Foto)

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza un juicio ante Jurado contra un hombre para el que se piden 44 años de cárcel, acusado de haber asesinado al hermano de su entonces pareja y de haber intentado también matar a esta, a la que apuñaló en una pierna. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección quinta (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ESTADOS UNIDOS.- El filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. está citado ante el juez en el marco del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional para estudiar la petición de extradición formulada contra él por Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás. Calle García Gutiérrez s/n (Texto)

12:30h.- Madrid.- JUSTICIA MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acoge el acto de apertura del año judicial en la región, en el que la fiscal superior de la Comunidad, Isabel Martín, presenta la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad relativa al año 2025. Calle General Castaños, 1 (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- CONGRESO DANA.- Comparece por segunda vez ante la comisión investigadora de la dana de la Comunidad valenciana en el Congreso de los diputados Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

09:00h.- Cartagena.- ESTERILIZACIÓN FORZADA.- La secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la comunidad murciana, María Teresa Lajarín, comparece en la comisión para ese colectivo de la Asamblea Regional para defender la necesidad de una ley de reparación a víctimas de esterilización forzada. Parlamento (Texto)

09:00h.- Madrid.- SANIDAD ABORTO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Igualdad, Ana Redondo, inaugura el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’ Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD ANTISEMITISMO.- Jornada sobre antisemitismo en el Senado Senado. Sala Manuel Giménez Abad

10:00h.- Bilbao.- DERECHOS HUMANOS.- Conferencia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu. Paraninfo de la Universidad de Deusto. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SANIDAD ENFERMEDAD.- El Congreso de los Diputados celebra una jornada sobre el dolor agudo como reto sociosanitario, en la que se presenta el Libro Blanco sobre la patología en España, a solicitud de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Congreso, sala Clara Campoamor.

10:30h.- Taliarte (Gran Canaria).- CIENCIA OCÉANOS.- El centro de ciencias marinas Geomar Helmholtz de Kiel (Alemania) realiza un ensayo en Gran Canaria para conocer si los escombros de hormigón pueden emplearse para aumentar la capacidad de los océanos para absorber CO2 de la atmósfera, lo que podría ayudar a ralentizar el calentamiento global, Muelle de Taliarte (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Granada.- TERREMOTOS GRANADA.- El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos celebra una reunión técnica e institucional para reforzar la coordinación entre administraciones y profesionales ante situaciones de emergencia tras la serie sísmica del pasado agosto en granada Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (Plaza de San Agustín, 3)

11:00h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presenta el proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional, y preside la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Entrada por la calle Madrazo, 15 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SALUD OBESIDAD.- La compañía médica Lilly presenta su última Encuesta de Percepción Social y Médica de la Obesidad en España, dentro de la campaña de concienciación Razones de Peso. Team Labs — Plaza San Martín, 1, Calle de las Hileras, 18

12:00h.- Barcelona.- INFORME SOCIEDAD.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Jordi Hereu e Isabel Rodríguez y el presidente catalán, Salvador Illa, participan en el acto de presentación del informe Vidas Futuras. Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes, 38) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- CENTRALES NUCLEARES.- La Comisión de Industria y Turismo del Senado debate una moción del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a revisar el calendario de cierre nuclear y a impulsar la continuidad de la central nuclear de Cofrentes (Valencia). Senado (Texto)

15:30h.- Madrid.- SOCIEDAD POBREZA.- El Congreso de los Diputados celebra una jornada sobre la trasformación integral de los barrios vulnerables y la necesidad de un nuevo marco legal para la erradicación de la pobreza estructural, a solicitud del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en colaboración con Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables. Congreso, Sala Pérez-Llorca

15:30h.- Madrid.- CONGRESO DANA.- Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior encargada de emergencias durante la dana que afecto a la Comunidad valenciana en 2024, comparece de nuevo ante la comisión investigadora de la tragedia en el Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SENADO DANA.- Comparece ante la comisión de la dana en el Senado Borja Sastre, el jefe de gabinete de la exvicepresidenta del Ejecutivo Teresa Ribera.

17:00h.- Granada.- TERREMOTOS GRANADA.- El director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez, y la directora del Instituto andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Inmaculada Serrano, asisten a una jornada informativa para la comunidad educativa sobre la serie sísmica de Granada organizadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 y la Universidad de Granada Paraninfo del PTS de la Universidad de Granada. Avenida de la Ilustración, 11

18:00h.- Madrid.- IRÁN MUJERES.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, participa en una jornada parlamentaria en apoyo a las mujeres iraníes y su lucha por sus derechos. Congreso

20:00h.- Barcelona.- PREMIOS VANGUARDIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades, asisten a la gala de entrega de la IV edición de los Premios Vanguardia. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)(Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO POESÍA JOVEN.- El jurado falla el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2026, que dará a conocer el Ministerio de Cultura.

10:30h.- Vitoria.- ARTIUM SERIGRAFÍAS.- El museo Artium de Vitoria incorpora a su colección un conjunto de serigrafías procedentes de Arteleku, el histórico centro de arte contemporáneo que impulsó la Diputación de Gipuzkoa entre 1987 y 2014. Artium (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ARTE URBANO.- El director del Museo Thyssen-Bornemisza presenta, dentro del programa dedicado a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, una exposición de Kenny Scharf (Los Ángeles, 1958), pionero del arte urbano contemporáneo. Museo Thyssen

11:30h.- Madrid.- MUJERES CINEASTAS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el 20º aniversario de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). Cine Doré (Madrid).

11:30h.- Alicante.- MARIO BENEDETTI.- El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante presenta en rueda de prensa, el próximo lunes 28 de septiembre a las 11:30 horas, su nueva programación para los meses de septiembre a enero, que congrega una veintena de actividades enmarcadas en un amplio abanico de temáticas literarias y propuestas diversas. Avda. Ramón y Cajal, 4. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ARDE BOGOTÁ.- Entrevista con el grupo de Arde Bogotá, uno de los de mayor éxito actualmente en España, por la publicación de su nuevo disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'. Sony Music (Paseo de la Castellana 202, sexta planta) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- León.- GASTRONOMÍA CONCURSO.- Inauguración del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, un certamen que reunirá durante dos jornadas a cocineros y establecimientos de las nueve provincias de Castilla y León. Palacio de Congresos y Exposiciones (Texto) (Foto)

11:45h.- Madrid.- EUROVISIÓN JÚNIOR.- RTVE y Lucas Paulano presentan el próximo lunes 28 de septiembre ‘Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)’, el tema con el que representará a España en la XXIV edición de Eurovisión Junior el 24 de octubre en Malta. Estudio 1 de Prado del Rey

12:00h.- Bilbao.- UNAMUNO HOMENAJE.- El Ayuntamiento de Bilbao rinde homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, Miguel de Unamuno, en el 162 aniversario de su nacimiento, con una ofrenda floral presidida por el alcalde, Juan Mari Aburto, junto al resto de la Corporación Municipal y familiares del escritor. Plaza Miguel de Unamuno

17:00h.- Madrid.- DÍA EUROPEO LENGUAS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto por el Día Europeo de las Lenguas. Congreso (Salón de Pasos Perdidos).

17:30h.- Arnedo.- TOROS ARNEDO.- Segunda novillada de la Feria del Zapato de Oro de Arnedo (La Rioja) con reses de Murteira Grave para Mario Vilau, Ruiz de Velasco y Manuel Quintana. Plaza de toros (Texto)

17:45h.- San Sebastián.- FESTIVAL CIENCIA.- El festival de divulgación científica Passion for Knowledge 2026, en el que participan seis premios Nobel, echa a andar con un acto inaugural al que asiste el lehendakari, Imanol Pradales. Teatro Victoria Eugenia (Texto)

18:00h.- Madrid.- IBERSERIES PLATINO.- Acto oficial de inauguración de la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, un encuentro internacional para los profesionales de la industria audiovisual en español y portugués, que se celebrará en Madrid del 29 de septiembre al 2 de octubre. Real Casa de Correos (Texto) (Foto)

19:00h.- Toledo.- CULTURA SEFARDÍ.- Presentación de una ketubá, el tradicional contrato matrimonial sefardí, procedente del Museo de Etnografía y de las Culturas Amazigh y Sefardí de Melilla, que estará en préstamo temporal en el Museo Sefardí. Museo Sefardí (Texto) (Foto)

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Farruquito presenta su espectáculo "Serás Farruquito: el musical" en la Bienal de Flamenco de Sevilla Teatro de la Maestranza (Texto) (Foto) (Vídeo)

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