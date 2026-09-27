Lunes, 28 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES ESPAÑA-CROACIA

Sevilla. La selección española se prepara ya para el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones, el martes ante la de Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuan de Sevilla, después de haber sumado el sábado los tres primeros puntos en el estadio Wembley, en Londres, al vencer a Inglaterra por 2-3.

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. La selección española tiene entrenamiento oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00, vuela a Sevilla a las 18.00 y ofrece la rueda de prensa oficial en el Sánchez-Pizjuán a las 20.00 con Luis de la Fuente y Fabián Ruiz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. La Francia de Zinedine Zidane afronta este lunes ante Bélgica en Bruselas su segundo compromiso en la Liga de Naciones con el exentrenador del Real Madrid en su banquillo, mientras que en ese mismo grupo Turquía recibe a Italia en Bursa en un partido entre dos selecciones que perdieron en la primera jornada.

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. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia e Irlanda del Norte-Hungría.

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FÚTBOL VALENCIA

Valencia. Presentación como nuevo entrenador del Valencia del mexicano Javier Aguirre, que ha sido seleccionador de su país en tres etapas y ha entrenado en España a clubes como Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Leganés o Zaragoza.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTO MOTO

- Rally de Marruecos, prueba del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

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BALONCESTO

- Euroliga. 2ª jornada. Última hora de los partidos Dubai Basketball-Barça, Anadolu EFES-Real Madrid y Valencia Basket-Baskonia.

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. Previa del partido de la 2ª jornada España-Croacia, que se juega el martes en Sevilla.

. Selección española. Entrenamiento oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00 (abierto 15 minutos). Vuelo a Sevilla a las 18.00. Rueda de prensa oficial en el Sánchez-Pizjuán a las 20.00. (FOTO) (VÍDEO)

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. Croacia: Rueda de prensa oficial a las 17.00. Entrenamiento a las 18.00. Todo en el estadio.

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): Bélgica-Francia y Turquía-Italia (20:45).

. También se juegan los partidos Armenia-Montenegro, Letonia-Chipre, Georgia-Ucrania, Rumanía-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Polonia, Irlanda del Norte-Hungría (20.45).

- El exdirector general del FC Barcelona Óscar Grau y el exdirector de servicios jurídicos del club Roman González Ponti declaran ante el juez que los investiga por desvío de fondos (09.00. Juzgado de instrucción número 16 de Barcelona. Ciudad de la Justicia).

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- LaLiga Hypermotion. 7ª jornada: Leganés-Castellón (20.30).

- Amistosos Japón-Venezuela (12.25), Corea del Sur-Uruguay (13.00), EEUU-Chile (2.00).

- Previas de los amistosos Australia-Brasil, en Brisbane; y Perú-México, en Baltimore (EEUU).

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HÍPICA

- resentación de la Mutua Madrid Horse Week (MMHW), que se disputará del 26 al 29 de noviembre en IFEMA (11.00. Puerta del Príncipe del Palacio Real). LINA

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes

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