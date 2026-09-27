La Maestranza de Sevilla cierra temporada con un hondo vacío de casta

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Paco Aguado

Sevilla, 27 sep (EFE).- La plaza de la Maestranza de Sevilla, con la última corrida de la feria de San Miguel, cerró hoy la temporada de 2026 con el enorme vacío de casta de los ejemplares de la divisa de Garcigrande, ante los que la terna no encontró resquicio alguno para el lucimiento, ni tampoco lo buscó.

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A pesar de que la corrida presentó un terciado trapío, sin excesos de kilos ni de ningún tipo que pudieran lastrar su juego, uno tras otro los astados salmantinos comenzaban saliéndose sueltos de las suertes en los primeros tercios para terminar en el último parándose o afligiéndose por esa absoluta falta de fondo que lastró la tarde.

El esperado Morante de la Puebla, que hacía el quinto paseíllo del año en Sevilla, intentó sacarle algunos pases al primero, que ya marcó la pauta, a base de aliviarle los esfuerzos en sendas tandas con la diestra, hasta que el animal dijo basta y se negó siquiera a ese mínimo trabajo.

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Y con el cuarto, un sobrero de quebrado lomo, ni eso: ante la actitud defensiva del de Garcigrande, sin empuje en sus cortas arrancadas, el de La Puebla tomó directamente la espada de acero para no perder más tiempo, entre la decepción de los muchos seguidores que hoy también llenaron los tendidos.

Daniel Luque, por su parte, compartió un par de tercios de quites con Borja Jiménez, en lo único lucido que se vio de capa, y luego "vendió" un oficio, muy aséptico, con un segundo que se aplomó a las primeras de cambio así como con un quinto que, con más cuajo, al menos acudió con alegría al peto.

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Sólo que un inicio de faena por ayudados por alto pero muy pegado a tablas, lo que ya de antemano pareció poco aconsejable, hizo que el toro ya no perdiera nunca la referencia de los adentros en un trasteo sin emoción alguna en el que Luque se empeñó incluso en buscar un arrimón final fuera de lugar.

El primero del lote de Borja Jiménez tampoco perdió nunca de vista los tableros, con una clara intención de rajarse casi desde su salida y que acabó confirmando pronto en un imposible pulso que el sevillano quiso alargar mientras le apremiaban a cortarla.

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Y con ese mismo voluntarismo quiso enfrentarse a un sexto muy descompensado, sin apenas remate de riñones y sin empuje alguno, al que, inexplicablemente, comenzó el trasteo con pases muy por abajo para luego querérselos ligar sin ninguna lógica ni sentido práctico.

Tanto fue así que la ovación más sonora de la tarde la escuchó, también en ese último toro, el banderillero valenciano Luis Blázquez, que se despedía de la profesión y tras clavar, sin lucimiento, su último par de rehiletes con el acompañamiento de la banda, fue obligado a saludar antes del brindis de su matador, que luego compartió con la infanta Elena.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis toros de Garcigrande, de terciada presencia y, sin excepción, de juego vacío por falta de casta y de fuerzas.

Morante de la Puebla, de sangre de toro y oro: estocada baja trasera (ovación); estocada honda trasera (silencio con algunos pitos).

Daniel Luque, de nazareno y plata: estocada trasera y descabello (silencio); estocada tendida (ovación).

Borja Jiménez, de rosa y oro: estocada delantera contraria y descabello (silencio tras aviso); pinchazo y estoada (silencio).

Entre las cuadrillas, destacó la efectiva brega de Antonio Manuel Punta con el quinto. El banderillero Luis Blázquez se despidió de la profesión.

Cuarto y último festejo de la feria de San Miguel, con cartel de "no hay billetes" (12.500 espectadores), en tarde de bochorno, aunque aliviada con algunas rachas de viento.

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EFE

pa/may (foto)