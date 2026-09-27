España gana el Mundial sub-20

Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- La selección española conquistó este domingo su segundo Mundial femenino sub-20 tras derrotar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3), después de 120 minutos sin goles sostenidos por las portentosas intervenciones de Pak Ju Gyong y resueltos con dos paradas de Laia López. EFE
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