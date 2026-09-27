España gana el Mundial sub-20

Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- La selección española conquistó este domingo su segundo Mundial femenino sub-20 tras derrotar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3), después de 120 minutos sin goles sostenidos por las portentosas intervenciones de Pak Ju Gyong y resueltos con dos paradas de Laia López. EFE

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De Almodóvar a Aitana Sánchez-Gijón: estos son los famosos que se han unido a los manifestantes por la crisis de vivienda en la Puerta del Sol Los manifestantes han conseguido que el próximo martes el Consejo de Ministros se reúna para aprobar el ‘decreto Maricarmen’ de vivienda