Brandon McNulty se proclama campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal

Toronto (Canadá), 27 sep (EFE).- El estadounidense Brandon McNulty se proclamó este domingo campeón del mundo de fondo en carretera de ciclismo en Montreal (Canadá) tras imponerse en solitario en la prueba elite masculina, de 273,4 kilómetros, por delante del australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel.
McNulty lanzó el ataque decisivo a unos 33 kilómetros de la meta y llegó a disponer de alrededor de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.
PUBLICIDAD
Aunque el grupo perseguidor redujo la diferencia en la última vuelta, el estadounidense consiguió mantener suficiente margen para cruzar primero la meta y adjudicarse el maillot arcoíris. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: el Ayuntamiento de Madrid exige al Gobierno “reponer la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”
Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas
Resultados ganadores del Super Once del 27 septiembre
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
De Almodóvar a Aitana Sánchez-Gijón: estos son los famosos que se han unido a los manifestantes por la crisis de vivienda en la Puerta del Sol
Los manifestantes han conseguido que el próximo martes el Consejo de Ministros se reúna para aprobar el ‘decreto Maricarmen’ de vivienda
Zaira y su familia se enfrentan a un quinto intento de desahucio de la Agencia de Vivienda Social de Madrid: “Se quedan en la calle con tres niños”
El desalojo está previsto para este lunes a las 9:00 en Vicálvaro. La ONU pidió que se paralizase
MÁS NOTICIAS