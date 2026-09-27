Brandon McNulty se proclama campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal

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Toronto (Canadá), 27 sep (EFE).- El estadounidense Brandon McNulty se proclamó este domingo campeón del mundo de fondo en carretera de ciclismo en Montreal (Canadá) tras imponerse en solitario en la prueba elite masculina, de 273,4 kilómetros, por delante del australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel.

McNulty lanzó el ataque decisivo a unos 33 kilómetros de la meta y llegó a disponer de alrededor de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

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Aunque el grupo perseguidor redujo la diferencia en la última vuelta, el estadounidense consiguió mantener suficiente margen para cruzar primero la meta y adjudicarse el maillot arcoíris. EFE