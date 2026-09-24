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Vox ve "muy difícil confiar y pactar" con el alcalde de Sevilla si hay "islamización" de Polígono Sur con la mezquita

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El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha manifestado este jueves que es "muy difícil" que su partido pueda "confiar y pactar de nuevo" con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), si el "proceso de islamización del Polígono Sur sale adelante" con la construcción de una mezquita.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Cortés ha señalado que la construcción de esta gran mezquita va a suponer "islamizar un barrio entero, que además está muy cerca de otros barrios de Sevilla" que también tendrían el mismo proceso.

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"Si José Luis Sanz, al que ya llaman alcalde rebujito, ha consultado a los sevillanos para ver si queríamos más o menos días de feria y más o menos días de rebujito, es inaceptable que con la oposición real que ya hay, no solamente por parte de Vox, sino de los vecinos, en contra de la construcción de esa gran mezquita, no lleve a cabo una consulta, porque además la ley se lo permite", ha indicado.

Se trata, según ha señalado, de un edificio de diez plantas con un minarete de más de 30 metros y, por tanto, el PGOU de Sevilla "le permite consultar a los ciudadanos sobre la idoneidad o no de ese edificio por tratarse de un edificio singular".

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"Por tanto no sabemos a qué está esperando. Es importantísimo que el Polígono Sur no se islamice y que no se islamice el resto de Sevilla", según ha manifestado Cortés, quien ha recordado que Vox ha presentado un recurso de alzada ante la Gerencia de Urbanismo, que tendrá que "posicionarse y decir si sigue adelante la licencia o no".

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EuropaPress

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