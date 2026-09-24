Espana agencias

Una mujer y su hija conviven durante años en una casa con el cadáver de un hombre

Guardar

Barcelona, 24 sep (EFE).- Una madre y su hija mayor de edad han convivido durante años en una casa del municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia con al cadáver de un hombre de unos 75 años, familiar de las dos mujeres.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado este jueves a EFE de que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en la misma, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.

PUBLICIDAD

Agentes de la policía catalana se personaron entonces en la casa, en la que encontraron a la madre y a la hija, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.

Las citadas fuentes han indicado que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han precisado que ayer mismo se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.

La autopsia del cuerpo, han explicado estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada de fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.

A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.

Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La periodista de laSexta Andrea Ropero pudo pasar con la anciana las últimas horas en su hogar, también el momento del desalojo, que cuenta en un reportaje

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

El expresidente envió una primera carta a la Casa Real saudí un día antes de declarar ante el juez para que confirmase que las alhajas fueron un regalo personal del rey Abdalá y, ante la falta de respuesta, volvió a escribirle en agosto sin llegar a conseguir el aval que buscaba

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Este es el animal del Jurásico que vomitaba en la orilla de los ríos: un enorme reptil marino que se alimentaba en las profundidades

Un estudio de la Universidad de Cambridge ha analizado restos fosilizados de vómito encontrados en Noruega que superan incluso los 15 centímetros de longitud

Este es el animal del Jurásico que vomitaba en la orilla de los ríos: un enorme reptil marino que se alimentaba en las profundidades

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El rey Mohamed VI deberá designar al próximo jefe de Gobierno entre sus integrantes. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, figura entre los principales favoritos

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: de conciertos al aire libre a exposiciones y vermú en una librería

La agenda gratuita en Madrid de 25, 26 y 27 de septiembre ofrece una oferta de actividades para todos los bolsillos

Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: de conciertos al aire libre a exposiciones y vermú en una librería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: el desahucio de Maricarmen desde dentro y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios