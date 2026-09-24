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Sumar presiona al PSOE para sacar otro decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen

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Madrid, 24 sep (EFE).- El desahucio ayer en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha llevado otra vez a Sumar a elevar la presión sobre sus socios socialistas para que lleven al próximo Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda que impida, entre otras cosas, estas prácticas.

Sumar quiere que el Ejecutivo apruebe ya el martes que viene un real decreto de vivienda, que incluya la expropiación del piso de Maricarmen, una medida que aún no tiene fecha.

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Lo que sí hay son contactos del Gobierno con Junts para intentar acercar posiciones y que puedan apoyar el decreto, aunque el partido independentista ha asegurado que no le consta que en estos momentos el PSOE esté estudiando sus propuestas.

La vivienda ha provocado el enésimo choque entre la parte socialista del Gobierno y Sumar, como ha evidenciado otra vez el ministro de Transportes, Óscar Puente, al contestar a las exigencias de sus socios que espera que toda la "movida" por el desahucio sirva para que resuelvan su problema de división y no concurran a las elecciones "bajo 20 siglas", regalando el gobierno a la ultraderecha.

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Y vuelve a la carga después de enzarzarse ayer con Mónica García por esta cuestión y con la izquierda en general.

Otro ministro de la parte socialista, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sí ha reconocido que el Gobierno deberá "tomar las decisiones oportunas" ante lo sucedido.

Por la parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que están trabajando para que se apruebe la semana que viene el decreto, y ha afirmado que "nadie espera ya nada" "de los fondos buitre, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, pero sí del Gobierno progresista".

En un sentido parecido ha hablado la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, al emplazar al Ejecutivo a "estar a la altura" porque es evidente que el PP con Vox "no va hacer nada".

Podemos, que como Junts ha rechazado hasta ahora las propuestas del Gobierno sobre vivienda, y son clave para sacar adelante el decreto, ha acusado a PP y a PSOE de "romper España" con su gestión de la vivienda y ha calificado de "asesinato" lo que se ha hecho con Maricarmen, según su líder, Ione Belarra.

En el enfrentamiento entre derecha e izquierda, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado "algaradas" vinculadas al desahucio de Maricarmen y ha acusado a Sánchez de alentar protestas contra ella, como la concentración de ayer frente al polémico ático.

Ha argumentado sobre el desahucio de ayer que las rentas antiguas se van finalizando y se van sustituyendo por una ley socialista que, si no cumples, "pues te ponen en la calle".

Mientras, Óscar López, ministro para la Transformación Digital, además de candidato socialista a las autonómicas de Madrid, ha insistido en que la competencia de la vivienda en esta comunidad es de Ayuso, a la que ha recriminado que no haya hecho "nada" y ha exigido al PP y a Vox en el Congreso que "apoyen las medidas para evitar los desahucios".

También ha entrado en el debate el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al afirmar que el desahucio "sin alma" de la mujer octogenaria no es el modelo de sociedad que quieren los socialistas y ha pedido a la derecha y extrema derecha que votaron en contra del decreto antidesahucios que faciliten su aprobación cuando vuelva al Congreso.

Por contra, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, cree que la crisis de vivienda se debe al "fracaso absoluto" de la gestión del Ejecutivo, que ha contribuido con sus políticas, dice, al incremento de los precios de compra y alquiler.

De la parte no política, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y al resto de poderes públicos medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables, y ha asegurado que existen "deficiencias, incluso legales" que habría que subsanar de forma urgente. EFE

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