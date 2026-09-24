Richard Gasquet formará parte del Team Rafa en la exhibición con Nadal del 3 de octubre

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Palma, 24 sep (EFE).- El francés Richard Gasquet es el primer miembro anunciado del equipo que liderará Rafa Nadal para el torneo de exhibición que se celebrará el próximo 3 de octubre en Manacor (Mallorca) con motivo del décimo aniversario de su academia.

Gasquet formará parte del Team Rafa, que se enfrentará al equipo capitaneado por Andy Murray en una jornada que reunirá a grandes nombres del tenis mundial para celebrar los diez años de historia de la Rafa Nadal Academy.

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El extenista francés cerró su trayectoria con 16 títulos ATP, se proclamó campeón de la Copa Davis con Francia en 2017 y logró una medalla de bronce en dobles en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entre otros grandes éxitos deportivos como llegar al top 7 del ranking mundial o alcanzar tres semifinales de Grand Slam.

Su presencia tendrá un componente especialmente emotivo para Rafa por la estrecha relación que ha unido sus carreras prácticamente desde sus inicios, ya que ambos fueron considerados desde muy jóvenes dos de los grandes talentos de su generación y sus caminos comenzaron a cruzarse mucho antes de llegar al circuito profesional.

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El resto de los integrantes del Team Rafa y del Team Murray para esta exhibición de dobles se irán dando a conocer progresivamente antes de la celebración del Rafa Nadal Academy Slam. EFE

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