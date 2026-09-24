Puente, a Sumar: a ver si la "movida" por Maricarmen sirve para que resuelvan su problema

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Madrid, 24 sep (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha replicado este jueves a Sumar que a ver si toda la "movida" por el desahucio de Maricarmen sirve para que resuelvan su problema y la izquierda a la izquierda del PSOE no vaya a las elecciones "bajo 20 siglas".

"A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo", ha escrito el ministro en X.

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Puente ha respondido así después de que el socio del PSOE en el Gobierno haya exigido que vaya al próximo Consejo de Ministros el real decreto ley de vivienda y la expropiación del piso del barrio madrileño de Retiro en el que Maricarmen, de 87 años, llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba 500 euros al mes con un contrato de renta antigua.

En su opinión, Sumar y el resto de partidos a la izquierda del PSOE "solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha". "Está chupado", señala.

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Sumar ha trasladado por escrito al PSOE su propuesta, en la que señala que el Gobierno no puede permitir que el interés especulativo de un "fondo buitre" prevalezca sobre el interés general.

Ante la negativa a negociar del fondo, entiende que el único camino ahora es la expropiación de la vivienda. EFE