La Fiscalía pide 19 y 17 años de prisión para los acusados de atacar la sede del PSOE de Cantabria en 2025

25/04/2025 Artefactos caseros explosionados en la sede del PSOE de Cantabria POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA PSOE CANTABRIA

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El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 19 años para R.O.J. y de 17 años y diez meses de prisión para M.T.P. por fabricar y colocar dos artefactos explosivos de carácter químico en la sede del PSOE de Cantabria en Santander durante una jornada política.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, el representante público ha atribuido a ambos acusados, vinculados a Falange Española y ambos de nacionalidad española, sendos delitos de tenencia, fabricación y depósito de sustancias y aparatos explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa, atentado a la autoridad y lesiones con medio peligroso.

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Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.15 horas del 25 de abril de 2025 en la sede socialista ubicada en la calle Tres de Noviembre de la capital cántabra, cuando unas 50 personas asistían a una conferencia.

De forma previa, M.T.P. había recopilado a través de Internet las pautas de elaboración y había reunido ácido clorhídrico y papel de aluminio junto a dos recipientes de 1,5 y seis litros. Con estos componentes, los dos procesados prepararon los artefactos conocidos como cóctel 'MacGyver', cuya mezcla de aluminio y ácido produce gas hidrógeno y tricloruro de aluminio mediante una reacción capaz de provocar el reventón del envase.

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Minutos después de su preparación, R.O.J. accedió a la sala con la cabeza cubierta por una capucha para esconder su rostro y depositó las dos garrafas detrás del asiento ocupado por una asistente en la última fila antes de huir a pie. En el recipiente de menor capacidad figuraba una nota manuscrita con la inscripción "Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanas".

Una de las asistentes al encuentro retiró las botellas hacia el exterior del inmueble, donde se registró el estallido en la acera 25 segundos más tarde y a los dos minutos de su abandono en el recinto.

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En el acto se encontraban diversas autoridades públicas en ejercicio de sus funciones, como la directora general de Memoria Democrática y Atención a las Víctimas del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, que presidía la mesa, el diputado nacional y secretario general autonómico del PSOE, Pedro Casares, el parlamentario regional, Mario Iglesias, y cuatro miembros de la Corporación municipal de Santander.

A causa de estos hechos, la mujer que sacó los artefactos a calle, de 33 años, ha sufrido un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo que ha requerido tratamiento médico con fármacos y psicoterapia durante 149 días. La secuela está graduada en un punto.

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El ministerio público ha apreciado la concurrencia de la circunstancia agravante de discriminación por motivos ideológicos respecto a los delitos de alteración del derecho de reunión y atentado, sumando además la agravante de disfraz en el caso de R.O.J.

De este modo, la acusación ha pedido para este último ocho años de cárcel y 17 meses de multa por atentado, cinco años por depósito de explosivos, cuatro años por lesiones y dos años por vulnerar el derecho de reunión.

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Para M.T.P., la petición comprende siete años y nueve meses de cárcel y 16 meses de multa por atentado, cinco años por explosivos, tres años y seis meses por lesiones y un año y siete meses por atentar contra la reunión, además de solicitar una indemnización conjunta y solidaria de 10.105,51 euros para la perjudicada y órdenes de alejamiento por cinco años.