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La FEMP se compromete a aplicar medidas para proteger a los más vulnerables del tráfico

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Madrid, 24 sep (EFE).- El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha expresado su seguridad de que los ayuntamientos trabajarán en la aplicación de las nuevas medidas para proteger a las personas más vulnerables de tráfico, peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes.

Así lo ha manifestado este jueves Luis Martínez-Sicluna en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) durante su intervención en la jornada sobre el nuevo Reglamento General de Circulación, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha destacado que la norma recoge nuevas medidas para la protección de este colectivo y que, por vez primera, se introduce en la normativa el concepto de 'usuarios vulnerables' con un capítulo especial dedicado a la movilidad urbana.

Ha recordado que "en el ámbito urbano al año hay una media de alrededor de 500 fallecidos en accidentes de tráfico en las ciudades españolas y que la mitad son por atropellos".

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Y ha añadido que en 2025 murieron en accidentes de tráfico en todas las ciudades españolas 21 usuarios de patinetes y 29 ciclistas.

El representante de la FEMP ha manifestado que está seguro de que "los ayuntamientos van a trabajar en la aplicación de la norma que entrará en vigor, pero necesitarán apoyo porque no siempre van a contar con la capacidad técnica y los recursos que supone".

Luis Martínez-Sicluna ha recordado que "quien camina, pedalea o utiliza un vehículo de movilidad personal tiene un mayor riesgo de sufrir accidentes" y que, por ello, "los alcaldes desde siempre han sido conscientes de que hay que ir avanzando en la reducción de la velocidad y en medidas para calmar el tráfico".

Ha aclarado que "más allá del efecto en la seguridad vial ello también supone una mejora en el espacio público y contribuye a dinamizar calles y comercio local".

En este marco ha valorado que el nuevo reglamento incorpore normas específicas referidas a zonas urbanas estableciendo "un marco estatal común y al mismo tiempo reconociendo un amplio espacio de actuación municipal para ordenar la convivencia entre los distintos modos de desplazamiento que tanto han variado en los últimos años".

Y se ha congratulado por el hecho de que la reforma incorpore algunas de las directrices recogidas en las recomendaciones de la FEMP, como la prioridad de los peatones en las aceras o las formas de protección en los adelantamientos a ciclistas.

Asimismo ha destacado que "da cobertura a aspectos especialmente relevantes para los municipios como son las áreas de prioridad residencial, la regulación del acceso para facilitar la subida y bajada de niños y personas mayores o con discapacidad, los caminos escolares seguros o las medidas de calmado de tráfico en las proximidades de colegios y hospitales".

En la jornada han participado representantes de la Red de Ciudades que Caminan, Red Bici, Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, Coordinadora de Organizaciones Peatonales, Mesa Española de la Bicicleta, CONBICI y Asociación Nacional de Motoristas, que han valorado la reforma pero han lamentado que las nuevas normas no recojan todas sus reivindicaciones por lo que han pedido seguir avanzando. EFE

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