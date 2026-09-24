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Jefe del Gobierno de Andorra defiende en la ONU el multilateralismo como garantía de expresión de los pequeños estados

24/09/2026 Xavier Espot durante su discurso POLITICA GOVERN D'ANDORRA
24/09/2026 Xavier Espot durante su discurso POLITICA GOVERN D'ANDORRA
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El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha defendido que el multilateralismo "no es una opción estratégica" para los pequeños estados, sino una garantía de que todos los países hagan oír su voz en condiciones de igualdad jurídica, independientemente de su dimensión.

Los ha dicho durante el discurso que ha pronunciado este miércoles en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York y que, como ha destacado, será su última intervención como jefe de Gobierno.

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Espot ha dicho que la crisis que se afronta no es solo geopolítica, económica, climática o tecnológica, sino sobre todo "una crisis de confianza" entre los estados, las instituciones y los ciudadanos.

RESPETAR LA CARTA DE NACIONES UNIDAS

Ha considerado que, cuando la Carta de las Naciones Unidas deja de ser el marco compartido que orienta la acción de los estados o el derecho humanitario es vulnerado, lo que se debilita no es solo la paz, sino también "la confianza en el orden internacional".

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Por eso ha defendido "con firmeza" la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Espot también ha mostrado su apoyo a los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para identificar responsables de crímenes de máxima gravedad y ha condenado otra vez "sin ambigüedades" cualquier agresión que vulnere la soberanía y la integridad territorial de un Estado.

UCRANIA Y PALESTINA

Así, ha expresado la solidaridad de Andorra con el pueblo de Ucrania y ha mostrado su apoyo a los esfuerzos centrados en conseguir "una paz justa, global y duradera", para el pueblo ucraniano y para todos los territorios con conflictos latentes.

De la misma forma ha reiterado la necesidad de una solución negociada basada en "la convivencia de los dos estados" para Israel y Palestina, y ha deseado que pueda encontrarse una solución pacífica en el Líbano.

Además ha constatado "preocupación" por el incremento de ataques contra la población civil, el personal humanitario y contra los trabajadores de las Naciones Unidas.

PROGRESO TECNOLÓGICO Y HUMANO

Espot también ha hecho referencia a la lucha contra el cambio climático y a la inteligencia artificial (IA), preguntándose cómo se puede garantizar que el progreso tecnológico continúe siendo progreso humano.

Ha pedido esfuerzos para garantizar que la IA amplíe las oportunidades de las personas y no sus desigualdades, que refuerce las democracias en vez de debilitarlas y que preserve la diversidad cultural y lingüística.

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EuropaPress

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