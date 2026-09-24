Elcano, premiado "en su casa", representante de una España "abierta, libre y comprometida

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San Fernando (Cádiz), 24 sep (EFE).- El buque escuela de la Armada española, el velero bergantín Juan Sebastián Elcano, que en sus casi cien años de historia ha dado once vueltas al mundo representando en cada puerto los valores de una España "abierta, moderna, democrática, libre y comprometida", ha recibido este jueves el más importante galardón de San Fernando (Cádiz), la ciudad que es "su casa".

Esas han sido algunas de las palabras con las que el capitán del Juan Sebastián Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, ha recogido el XV Premio Cortes de la Real Isla de León de la ciudad de San Fernando.

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La ciudad entrega este galardón cada 24 de septiembre, el mismo día y en el mismo lugar en el que hace 216 los diputados de las cortes extraordinarias se reunían por primera vez para redactar la primera constitución democrática española, la Constitución de 1812.

El Real Teatro de las Cortes, donde se ha entregado el premio, "no es un escenario cualquiera, es el escenario en el que España, en una de las horas mas difíciles de su historia, decidió seguir siendo España. Con el enemigo a las puertas y en un momento en el que la nación estaba ocupada, entre estas paredes hubo quienes se atrevieron a mirar más allá del miedo, se atrevieron a imaginar un país libre y dueño de su propio destino", ha recordado el capitán.

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Ha relatado que el velero cumplirá cien años en 2027: "cien años de haber sido botado, cien años navegando, llevando la bandera de España por todos los océanos del mundo, acercando países y tendiendo puentes de amistad entre pueblos y culturas. Cien años difundiendo los valores constitucionales y democráticos de esta gran nación".

"A lo largo de este siglo ha sido muchas cosas: ha sido navegante, embajador, científico, ha sido testigo y, a veces, protagonista de nuestra historia, ha representando a España en los grandes encuentros navales internacionales y ha llevado la bandera de España hasta lugares donde pocas instituciones pueden hacerlo", ha añadido.

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Pero Elcano no es sólo "el mejor embajador de España", es "una escuela flotante" en el que cientos de marinos, incluidos el rey emérito Juan Carlos, el rey Felipe VI, y la princesa Leonor, han recibido formación naval en sus anuales cruceros de instrucción.

"Los valores que se aprenden a bordo guardan una profunda relación con los valores constitucionales que representan este premio, como son el respeto a la dignidad de cada persona, la responsabilidad, la solidaridad, la convivencia y el servicio al bien común y a España", ha apuntado.

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En sus cubiertas "cientos de marinos" han aprendido "que nadie navega solo" y que "el liderazgo no consiste sólo en dar órdenes, sino en ser ejemplo, asumir los momentos difíciles y cuidar de quienes dependen de nosotros".

El capitán ha agradecido en nombre de la Armada este premio que desde su primera edición, en 2002, ha reconocido, entre otros, a los padres de la Constitución de 1978, el Parlamento Europeo (2012), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al Comité Olímpico Español y a la alcaldesa de París entre 2014 y 2026, Anne Hidalgo.

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La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que el premio reconoce a las "miles de personas que han hecho posible la travesía" del barco durante este siglo, entre ellos los profesionales de los astilleros de la ciudad que cada año, entre crucero y crucero, ponen a punto a este barco que para que pueda "seguir navegando sin renunciar a su identidad". EFE

(foto) (vídeo)