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El San Pablo Burgos, ante el reto de consolidarse un año más entre la elite

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Buegos, 23 sep (EFE).- El San Pablo Burgos levanta el telón de una temporada marcada por el regreso a Europa y por el reto de consolidarse un año más entre la elite del baloncesto español.

El conjunto burgalés afronta su segundo curso consecutivo en la Liga Endesa y añade a su calendario la Eurocopa, en un salto de exigencia que obligará a Porfi Fisac y a su plantilla a convivir con dos competiciones desde el inicio.

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El equipo burgalés ha mantenido a Fisac al frente del proyecto y que ha introducido importantes novedades en su plantilla. Ziga Samar, Retin Obasohan, Chase Audige, Christian Sengfelder, Balsa Koprivica, Rubén Guerrero, Dusan Radosavljevic, DJ Steward, Raúl Lobaco y Sekou Doumbouya forman parte de un grupo que combina continuidad y nuevas piezas.

Entre las caras conocidas destaca el regreso de Vlatko Čančar. El alero esloveno vuelve a Burgos después de su paso por la NBA, donde conquistó el anillo con Denver Nuggets en 2023, y se convierte en uno de los nombres propios de un equipo que busca elevar su nivel competitivo, sin embargo, comenzará la temporada sin jugar por lesión. La experiencia de Pablo Almazán y Dani Díez aporta continuidad a una plantilla que también mantiene una importante presencia nacional.

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La gran novedad del calendario será, sin embargo, Europa. El San Pablo Burgos participará en la Eurocopa tras recibir una invitación y disputará una fase de grupos ampliada a ocho equipos. La competición continental supondrá un nuevo escenario para un club que pretende aprovechar su regreso a la primera línea del baloncesto español para recuperar también protagonismo internacional.

El calendario obligará además a gestionar esfuerzos y minutos, por lo que el desafío para el San Pablo será convertir la amplitud de su plantilla en una herramienta para afrontar un curso mucho más exigente que el anterior. EFE

vfr/sab

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