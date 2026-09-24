El San Pablo Burgos, ante el reto de consolidarse un año más entre la elite

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Buegos, 23 sep (EFE).- El San Pablo Burgos levanta el telón de una temporada marcada por el regreso a Europa y por el reto de consolidarse un año más entre la elite del baloncesto español.

El conjunto burgalés afronta su segundo curso consecutivo en la Liga Endesa y añade a su calendario la Eurocopa, en un salto de exigencia que obligará a Porfi Fisac y a su plantilla a convivir con dos competiciones desde el inicio.

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El equipo burgalés ha mantenido a Fisac al frente del proyecto y que ha introducido importantes novedades en su plantilla. Ziga Samar, Retin Obasohan, Chase Audige, Christian Sengfelder, Balsa Koprivica, Rubén Guerrero, Dusan Radosavljevic, DJ Steward, Raúl Lobaco y Sekou Doumbouya forman parte de un grupo que combina continuidad y nuevas piezas.

Entre las caras conocidas destaca el regreso de Vlatko Čančar. El alero esloveno vuelve a Burgos después de su paso por la NBA, donde conquistó el anillo con Denver Nuggets en 2023, y se convierte en uno de los nombres propios de un equipo que busca elevar su nivel competitivo, sin embargo, comenzará la temporada sin jugar por lesión. La experiencia de Pablo Almazán y Dani Díez aporta continuidad a una plantilla que también mantiene una importante presencia nacional.

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La gran novedad del calendario será, sin embargo, Europa. El San Pablo Burgos participará en la Eurocopa tras recibir una invitación y disputará una fase de grupos ampliada a ocho equipos. La competición continental supondrá un nuevo escenario para un club que pretende aprovechar su regreso a la primera línea del baloncesto español para recuperar también protagonismo internacional.

El calendario obligará además a gestionar esfuerzos y minutos, por lo que el desafío para el San Pablo será convertir la amplitud de su plantilla en una herramienta para afrontar un curso mucho más exigente que el anterior. EFE

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vfr/sab