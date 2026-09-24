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Ayuso denuncia "algaradas" y "barra libre de demagogia" en torno a desahucio de Maricarmen

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Madrid, 24 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves que "desde hace dos días" se están viendo "algaradas" y una "barra libre de demagogia" ligadas, particularmente, al desahucio de Maricarmen, uno "de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España" y que depende, ha subrayado, del Gobierno de Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso se ha pronunciado así en un acto organizado por el Círculo de Empresarios de Madrid, después de que este miércoles, tras el desahucio de la anciana de 87 años, 10.000 personas se concentraran frente al polémico inmueble comprado por la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen".

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A ello se suma que el pasado martes, cuando acudió a la inauguración de la feria inmobiliaria The District, tres activistas irrumpieron en su visita lanzando bombas fétidas y octavillas con proclamas contra el Gobierno autonómico y los fondos buitre.

El miércoles por la noche, a la salida de una gala organizada en el municipio de Brunete por la Fundación José Ramón de la Morena, Díaz Ayuso ya se pronunció sobre la protesta ante el ático de Chamberí: "Me encanta el Sindicato de Inquilinas, que acosa.. a mí, que he sido siempre una mujer y que siempre he vivido de alquiler, así que van buenas... pueden preguntar a la ministra de Vivienda qué hace por ellas".

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Este jueves, ante los empresarios madrileños, ha añadido que "esas protestas, desde que hemos empezado septiembre, están siendo más violentas, y no van a dejar de estarlo", al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de "alentar" estos movimientos en su contra, "provocar quema de calles" y, en definitiva, crear "un clima de tensión totalitaria" que "no favorece a la inversión" y "no da ninguna seguridad".

Ha subrayado que el desahucio de Maricarmen lo ejecutó la Policía Nacional a raíz de una orden judicial. "No es una decisión nuestra" sino el "cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, ha apostillado.

Díaz Ayuso ha argumentado igualmente que "por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en Cataluña", y que Andalucía y la Comunitat Valenciana también superan a la región madrileña en este sentido.

También ha reprochado a Sánchez intentar "resolver de manera populista problemas que, si no se atajan de raíz, poca solución van a tener", al tiempo que ha criticado su ley de vivienda porque "lo único que está promoviendo es que los precios se sigan disparando".

"Tenemos absoluto amor por la vida, por el prójimo, por las reglas del juego, por el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la ley y el orden, que esto da un equilibrio fundamental para procurar la convivencia y, por tanto, la prosperidad de todos", ha zanjado la presidenta madrileña. EFE

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