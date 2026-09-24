Andersson García: "En España me encontraré una liga muy diferente, con reglas diferentes"

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Lugo, 24 sep (EFE).- El ala-pívot internacional dominicano Andersson García, nuevo jugador del Río Breogán, asume con mucha ilusión el reto de triunfar en el baloncesto europeo tras una exitosa carrera en la NCAA y la G-League americana.

“Es una liga muy diferente, con reglas diferentes. Tengo que aprender cada cosa mínima en cuanto al aspecto defensivo, que es en lo que más enfoco. Para mí es muy importante familiarizarme muchísimo con todo lo que es Europa”, manifestó en rueda de prensa.

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El nuevo interior breoganista, que la pasada temporada disputó 5 partidos en la NBA con Utah Jazz, fue el último de los fichajes en incorporarse por problemas con su visado.

“Estuvimos en contacto durante todo el proceso y le doy muchísimas gracias al club por ser muy paciente, por entender que tanto ellos como mi equipo de trabajo tampoco podíamos controlar esas cosas", expuso.

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Andersson García, que podría debutar este domingo con la camiseta celeste en la jornada inaugural de la Liga Endesa ante el Joventut, prometió dar “el cien por cien” desde el primer día, pese a que no esconde que incorporarse tan tarde supondrá "un hándicap" para él.

Por su parte, el director deportivo del Breogán, Tito Díaz, pidió “tiempo” para que el jugador pueda adaptarse al sistema de juego del equipo dirigido por Luis Casimiro, al que cree que aportará “energía, carácter, nivel defensivo, rebote y talento”. EFE

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