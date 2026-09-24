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Alaba ficha por el Udinese tras su salida del Real Madrid

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Roma, 24 sep (EFE).- El defensa austríaco David Alaba fichó por el Udinese para una temporada como agente libre, después de poner fin a su etapa de cinco campañas en el Real Madrid, según informó este jueves el club italiano.

"Jugador de extraordinaria calidad técnica, liderazgo y versatilidad táctica, Alaba llega a Udine después de una carrera desarrollada en la élite del fútbol mundial", informó la entidad del norte de Italia.

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El futbolista, de 34 años, llegó al conjunto madridista en 2021 procedente del Bayern Munich y disputó 132 partidos con el equipo blanco, en los que marcó cinco goles y conquistó once títulos.

El defensa austríaco levantó con el Real Madrid dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

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Su imagen con una silla en la cabeza durante la celebración de la victoria ante el Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones de 2022 se convirtió en una de las estampas más reconocibles de la llamada 'Champions de las remontadas'.

De hecho, antes de oficializar el fichaje, la entidad italiana publicó en sus redes el miércoles una imagen de una silla plegable en mitad de un terreno de juego como guiño a este gesto.

Alaba se formó en las categorías inferiores del Austria Viena, y a los 16 años fue fichado por el Bayern Munich, con quien conquistó dos 'Champions', dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y diez Bundesligas, entre otros.

Internacional con Austria desde los 17 años y con más de un centenar de partidos con su selección, Alaba afronta ahora una nueva etapa en el fútbol italiano con el club 'friuliano'.

"He vivido muchas experiencias y he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero hay una cosa que no ha cambiado: quiero seguir ganando. Quiero seguir compitiendo. Y quiero volver a conseguir algo especial. Esa es la mentalidad que llevo al Udinese", dijo el jugador, en declaraciones recogidas por el club. EFE

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