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2-3. Cali vence como visitante a Santa Fe y acaricia un nuevo título de la liga femenina

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Bogotá, 23 sep (EFE).- El Deportivo Cali se impuso este miércoles por 2-3 al Independiente Santa Fe en el partido de ida de la final de la liga femenina colombiana, un resultado que acerca a las azucareras a su cuarto título del torneo.

En el estadio La Independencia de Tunja -donde se jugó el partido porque la casa de Santa Fe, El Campín de Bogotá, no estaba disponible por los preparativos para el concierto del grupo surcoreano BTS- las visitantes arrancaron como una aplanadora.

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El 0-1 llegó al minuto 14 cuando la atacante Karla Viancha lanzó un tiro de esquina y la defensora Jessica Bermeo anticipó a la rival que la marcaba y mandó el balón al fondo de la portería de Wendy Martínez.

El segundo tanto de las caleñas llegó cinco minutos después cuando Viancha, tirada unos metros atrás, filtró un pase para que la goleadora Ingrid Guerra ratificara que ha sido la mejor jugadora del Deportivo Cali esta temporada y venciera la resistencia de la guardameta local con un remate cruzado.

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Las visitantes consiguieron el 0-3 al 25 cuando la atacante Melanin Aponzá aprovechó un error defensivo de las locales y celebró ante la sorpresa de la multitud que llegó hasta Tunja para acompañar a Santa Fe.

Tras los minutos arrolladores del Cali, las anfitrionas encontraron el descuento cuando la centrocampista venezolana Tahicelis Marcano fue derribada en el área por la defensora Angie Salazar y, tras revisión del VAR, la árbitra pitó penalti.

La encargada de cobrar fue Mariana Zamorano, que lanzó un cobro fortísimo imposible de atajar para la portera peruana Maryory Sánchez.

Zamorano mantuvo el impulso y consiguió el 2-3 al 41 con un remate desde el borde del área que se desvió en la central Stefanía Perlaza y le devolvió la vida a las capitalinas.

En el segundo tiempo, las bogotanas se hicieron del balón pero tuvieron muchas dificultades para ser profundas, a pesar de que entraron Gabriela Huertas, Sophia Posada y Alejandra Díaz para intentar darle una dinámica diferente al equipo.

Al final el empate no llegó y todo se definirá el próximo sábado en el juego de vuelta, que se disputará en el estadio Deportivo Cali de Palmira, ciudad aledaña a Cali. EFE

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