Tensión y empujones ante la casa de Maricarmen a la espera de la comisión judicial para ejecutar su desahucio

22/09/2026 Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema 'Maricarmen se queda', a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mientras se movilizan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y los vecinos para evitar su desalojo por parte de la empresa propietaria. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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La llegada de la comisión judicial para ejecutar el cuarto intento de desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, está prevista a partir de las 9:30 horas de este miércoles, después de que cientos de personas hayan pasado la noche al raso y acampadas frente a su vivienda para mostrarle su apoyo y tratar de impedir el desalojo.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas, que ha hecho un llamamiento a acudir a impedir el lanzamiento, han relatado a Europa Press que se han vivido momentos de tensión y empujones durante la intervención de los agentes antidisturbios, que han comenzado a desalojar a las personas concentradas y a despejar los accesos al inmueble. Fuentes presenciales apuntan a más de una decena de vehículos policiales desplegados en el entorno de la vivienda. Asimismo, hablan de una "calma tensa" mientras los manifestantes aguardan la llegada de la comisión judicial.

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El Sindicato de Inquilinas ha responsabilizado directamente del dispositivo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Una portavoz de la organización ha asegurado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, que Maricarmen se encuentra "muy emocionada y muy agradecida" por el respaldo recibido. "Recordemos que es el cuarto intento de desahucio y lo que esto supone para una persona de su edad", ha señalado.

El sindicato ha informado, además, de que una donante anónima se ha ofrecido a completar la renta de Maricarmen para que pueda permanecer en la vivienda en la que ha residido durante más de siete décadas.

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