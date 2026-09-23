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Llegan de madrugada a Formentera y Cabrera 52 inmigrantes en tres pateras

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Palma/Ibiza, 23 sep (EFE).- La llegada de pateras con inmigrantes irregulares a Baleares desde Argelia ha continuado en la madrugada de este miércoles con tres embarcaciones en las que han arribado 52 personas a Formentera y Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas, a las 0:11 horas la Guardia Civil de Formentera ha interceptado a 16 personas de origen magrebí en el kilómetro 6 de la carretera PM-820, en San Ferran.

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Tres horas más tarde, en la zona de s'Estufador de la misma isla han sido detenidos otros 9 magrebíes llegados de forma irregular en una patera.

A las 04:55 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 27 personas de origen subsahariano que navegaban a doce millas al sureste de Cabrera, al sur de Mallorca.

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Además, a las 23:50 horas del martes fueron interceptadas por la Guardia Civil en Formentera, cerca de la playa de Migjorn, 11 magrebíes que habían arribado a la isla en la sexta embarcación detectada en esa jornada, cuando se contabilizó la llegada de un total de 83 personas en seis pateras.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 326 pateras con 5.983 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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