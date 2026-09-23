La policía acordona la zona junto al domicilio de la anciana que hoy desahucian en Madrid

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(Corrige la NA3036 por errata en la palabra 'desahucio')

Madrid, 23 sep (EFE).- Efectivos de la Policía Nacional han comenzado pasadas las 7 de la mañana a acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vive la anciana de 87 años a la que este miércoles está previsto desahuciar de su domicilio.

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El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, con la idea de que no se produzca el lanzamiento previsto a partir de las 7:30 horas de este miércoles.

Tras la actuación policial, decenas de personas han quedado en las inmediaciones lanzando consignas en contra del desahucio que, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tendrá lugar a partir de las 9:30 horas, cuando está prevista la llegada de la comisión judicial que tiene que realizar el lanzamiento.

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Entre los asistentes esta mañana en las inmediaciones del domicilio de Maricarmen está la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago.

Anoche, entre los asistentes se encontraban figuras del ámbito político y artístico, entre ellas la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén.

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La propia Maricarmen intervino anoche ante los congregados en su apoyo y mostró su rechazo al desahucio después de haber vivido durante 71 años en la vivienda.

“Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea”, afirmó.

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La mujer, que tiene una discapacidad reconocida del 50 por ciento, agradeció al Sindicato de Inquilinas el apoyo recibido durante estos años y ha animado a otras personas con problemas de vivienda a organizarse.

Mientras, una conocida escritora que prefiere mantener el anonimato se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, tras conocer el caso y ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

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La propuesta contempla que Maricarmen siga abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales que reclama la propiedad.

Según ha detallado el sindicato, ahora la decisión está en manos del fondo inmobiliario Urbagestión, que hasta el momento se había negado a alcanzar un acuerdo con la inquilina. EFE

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