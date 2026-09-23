La frontera del Tarajal amanece tranquila en día de llamamiento a nueva entrada masiva

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Ceuta, 23 sep (EFE).- La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil a pesar del llamamiento a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio.

Tanto el paso fronterizo como el espigón de Benzú no han registrado movimientos de personas en el entorno más próximo a pesar lo cual se mantienen tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) completando el dispositivo de seguridad, según ha podido comprobar EFE.

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El llamamiento, realizado a través de las redes sociales, se ha hecho coincidir este miércoles con una jornada de elecciones legislativas en Marruecos. EFE

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