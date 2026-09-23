La Bolsa española abre con ganancias del 0,58 % y el brent baja a 98 dólares

Madrid, 23 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,58 %, animada por un nuevo descenso del precio del crudo, hasta los 98 dólares, ante un posible aumento del suministro y después del avance de los contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.
En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,58 %, hasta los 19.867,7 puntos. Las ganancias del año son del 14,83 %.
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En el mercado de materias primas, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 0,88 %, hasta los 98,38 dólares, mientras el euro desciende y se cambia a 1,142 dólares. EFE
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