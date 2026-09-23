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Detenido en Alemania el financiero holandés investigado por sus préstamos a Plus Ultra

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Madrid, 23 sep (EFE).- Las autoridades alemanas han detenido al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, que será entregado a España este jueves, 24 de septiembre.

Así lo han confirmado a EFE fuentes jurídicas, que han señalado que el detenido llegará a las tres de la tarde a Madrid en un vuelo procedente de Frankfurt y será puesto a disposición de las autoridades judiciales directamente o bien ingresado en el centro penitenciario que determine el juez.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió en mayo una orden internacional para detener a Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

De acuerdo con ese sumario, el holandés ha reconocido la propiedad de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation- y admitido que por medio de ellas se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

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En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. EFE

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