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Álvaro Apólito dirigirá a Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Leo Messi

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Montevideo, 23 sep (EFE).- Álvaro Apólito se convirtió en nuevo entrenador de Deportivo LSM, equipo que pertenece a los futbolistas Luis Suárez y Lionel Messi y que compite en la Primera Divisional C del fútbol de Uruguay.

Este miércoles, el club indicó que el exjugador encabezará el nuevo cuerpo técnico, del que también formarán parte el ayudante de campo Andrés Suárez y el preparador físico Nathan Perla.

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Dos días antes, Deportivo LSM anunció la salida de Rafael Cánovas, primer entrenador en la historia del equipo y quien lo llevó a conquistar el título de campeón de la cuarta división y de esa forma ascender de categoría.

"El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia", puntualizó en un comunicado.

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Y añadió: "Agradecemos profundamente el esfuerzo, el compromiso y la dedicación con la que asumieron cada desafío. Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo".

El noviembre del año pasado, el equipo de Suárez y Messi conquistó el título de la cuarta división al vencer por 2-1 a Liffa en un encuentro.

En este momento, Deportivo LSM se encuentra séptimo en el campeonato con 13 unidades en nueve jornadas. De esta forma se encuentra a diez puntos del líder, Sportivo Bella Italia.

Los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina anunciaron el 27 de mayo de 2025 el nacimiento de Deportivo LSM.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la selección argentina también sería parte.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM". EFE

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