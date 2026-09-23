Álvaro Apólito dirigirá a Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Leo Messi

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Montevideo, 23 sep (EFE).- Álvaro Apólito se convirtió en nuevo entrenador de Deportivo LSM, equipo que pertenece a los futbolistas Luis Suárez y Lionel Messi y que compite en la Primera Divisional C del fútbol de Uruguay.

Este miércoles, el club indicó que el exjugador encabezará el nuevo cuerpo técnico, del que también formarán parte el ayudante de campo Andrés Suárez y el preparador físico Nathan Perla.

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Dos días antes, Deportivo LSM anunció la salida de Rafael Cánovas, primer entrenador en la historia del equipo y quien lo llevó a conquistar el título de campeón de la cuarta división y de esa forma ascender de categoría.

"El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia", puntualizó en un comunicado.

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Y añadió: "Agradecemos profundamente el esfuerzo, el compromiso y la dedicación con la que asumieron cada desafío. Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo".

El noviembre del año pasado, el equipo de Suárez y Messi conquistó el título de la cuarta división al vencer por 2-1 a Liffa en un encuentro.

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En este momento, Deportivo LSM se encuentra séptimo en el campeonato con 13 unidades en nueve jornadas. De esta forma se encuentra a diez puntos del líder, Sportivo Bella Italia.

Los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina anunciaron el 27 de mayo de 2025 el nacimiento de Deportivo LSM.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la selección argentina también sería parte.

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"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM". EFE

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