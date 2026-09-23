Espana agencias

Albares niega que Sánchez haya elevado el tono hacia Marruecos: "No buscamos ser ni duros ni blandos, sino eficaces"

Imagen 72VFZ7QTRJDBJGLGC6JGMZ4NWI
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya elevado el tono hacia Marruecos y ha defendido que el Ejecutivo no busca unas relaciones que sean "duras y blandas", sino "eficaces" para los intereses de España.

En una entrevista en CNN, Sánchez afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas".

PUBLICIDAD

Albares ha restado importancia a estas declaraciones del presidente del Gobierno, subrayando que Sánchez dijo "exactamente" lo que ya explicó durante su intervención en el Pleno del Congreso por la situación en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes.

El ministro, en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, ha destacado que el jefe del Ejecutivo también defendió que "la cooperación con Marruecos es positiva" y "está dando resultados", más allá de que el foco se centre en "una frase" pronunciada en una entrevista.

PUBLICIDAD

Albares ha reclamado, como ministro de Exteriores, "una buena relación" con Marruecos basada en el respeto a la soberanía española e integridad territorial, que a su vez aluda a los principios que firmaron en la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí que se pactó en Rabat.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pequeño pueblo de Asturias que esconde un impresionante mausoleo renacentista y la historia de uno de sus inquisidores más poderosos

Este pueblo asturiano de apenas 1.500 habitantes esconde el legado de uno de los inquisidores más poderosos de España

El pequeño pueblo de Asturias que esconde un impresionante mausoleo renacentista y la historia de uno de sus inquisidores más poderosos

Así es el hotel donde Brad Pitt descansa después del Festival de San Sebastián: diseñado en la Belle Époque y suites por 4.000 euros la noche

El hotel María Cristina, que pertenece actualmente a The Luxury Collection de Marriott, abrió sus puertas 1912

Así es el hotel donde Brad Pitt descansa después del Festival de San Sebastián: diseñado en la Belle Époque y suites por 4.000 euros la noche

Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que se están produciendo momentos tensos con cargas policiales

Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

Un incendio en una residencia en L’Ametlla del Vallès (Barcelona) deja un muerto y 13 heridos

Los bomberos han confinado al resto de usuarios de las plantas que no se han visto afectadas

Un incendio en una residencia en L’Ametlla del Vallès (Barcelona) deja un muerto y 13 heridos

Circular por la M-40 sin pegatina en 2026: así se puede cruzar Madrid sin pasar por la Zona de Bajas Emisiones

La clave está en la titularidad de cada carretera, ya que solo las que dependen del Ayuntamiento aplican las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones

Circular por la M-40 sin pegatina en 2026: así se puede cruzar Madrid sin pasar por la Zona de Bajas Emisiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Circular por la M-40 sin pegatina en 2026: así se puede cruzar Madrid sin pasar por la Zona de Bajas Emisiones

Circular por la M-40 sin pegatina en 2026: así se puede cruzar Madrid sin pasar por la Zona de Bajas Emisiones

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Una empresa tala 370 árboles junto al río Jarama para seguir ampliando la mayor pistachera de Madrid: “La Comunidad lo permite mientras multan al Ayuntamiento”

Un ayuntamiento de Madrid aprueba construir una plaza de toros con “deficiencias” de seguridad avalada por un arquitecto anónimo sin firma

Los jóvenes marcarán unas elecciones en Marruecos que ven como una “pérdida de tiempo”: “Las calles se ensucian, hay vandalismo... ¿a dónde vamos a parar?”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

La Bolsa española tiene dueño extranjero: los inversores internacionales ya controlan más de la mitad y BlackRock mueve 46.560 millones en el Ibex

El gráfico que muestra que desde que nuestros padres se compraron casa en 1980 la vivienda se ha encarecido un 88% respecto a los salarios (y en Europa solo un 10%)

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral