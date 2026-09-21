Extinguido el incendio forestal declarado en el paraje Ermita del Rosario de Benahavís

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 20:00 horas de este lunes el incendio forestal declarado en el término municipal de Benahavís (Málaga).

El fuego, que se originó el pasado 13 de septiembre en el paraje de la Ermita del Rosario, ha quedado totalmente resuelto tras más de una semana de labores de control y remate sobre la zona afectada.

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La declaración formal de extinción se ha emitido una vez que los técnicos de extinción han verificado sobre el terreno la ausencia de puntos calientes y han determinado que no existe posibilidad de que las llamas se vuelvan a reavivar.

El incendio ya fue estabilizado el pasado lunes, lo que permitió que los cincuenta vecinos que habían sido desalojados de dos urbanizaciones de Benahavís pudieran regresar a sus casas.EFE

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