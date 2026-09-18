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Sábado, 19 de septiembre de 2026

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Madrid, 18 sep (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- Cincuenta días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno sigue trabajando para levantar lugares de acogida temporal y tramitar los procesos administrativos correspondientes, mientras varios miles continúan en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín por falta de plazas.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Madrid.- Colectivos antirracistas de Madrid convocan una concentración por Ceuta, para denunciar la violencia "racista y colonial".

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PARTIDOS PSPV.- Alicante - La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, inaugura la conferencia política de los socialistas valencianos, en la que participan la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y los ministros Elma Saiz y Arcadi España, con el objetivo de construir con la sociedad civil el proyecto de alternativa de gobierno en la Comunitat Valenciana.

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PARTIDOS PP.- Utrera (Sevilla).- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, clausura la Intermunicipal del PP de Sevilla Monasterio de Consolación, Paseo de Consolación.

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PARTIDOS EH BILDU.- Vitoria - EH Bildu celebra su Conferencia Política, en la que analiza el contexto político marcado, a su juicio, por la "amenaza autoritaria", y somete a votación el protocolo contra la violencia machista y el código ético de esta formación política.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- San Sebastián - La actriz estadounidense Naomi Watts recibe este sábado un Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián, en una jornada en la que también tendrá protagonismo Carmen Machi, que recoge el Premio Nacional de Cinematografía, y en la que se presentan las películas '5 minutos más' y 'Los miserables'

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TIEMPO FIN DE SEMANA.- Madrid - Este sábado el tiempo traerá cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España, con una subida de las temperaturas máximas especialmente en el norte, mientras se esperan tormentas fuertes en el sur de la comunidad valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera.

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REY JUAN CARLOS.- Sanxenxo (Pontevedra).- El rey emérito Juan Carlos I afronta la segunda jornada de la regata que lleva su nombre.

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TOROS MADRID.- Madrid.- PACMA convoca la manifestación Misión Abolición 2026 para exigir el fin de la tauromaquia en Madrid.

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AGRESIÓN OVIEDO.- Oviedo.- Concentración convocada por AMA Asturies y el colectivo Fiestes Populares contra las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre la agresión del pasado jueves en San Mateo.

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MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Víznar (Granada).- Acto de entrega a familiares de los restos de las últimas víctimas exhumadas en el Barranco de Víznar.

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SAN MATEO.- Logroño - Un año más, varios miles de personas asisten al inicio de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana con el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Logroño, con el que se inician seis días con más de 350 actos, entre los que figuran cuatro sesiones nocturnas de fuegos artificiales y conciertos protagonizados por El Drogas, Efecto Pasillo y Maldita Nerea, entre otros.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS ATLÉTICO MADRID .- Majadahonda (Madrid).- Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de su entrenador, Diego Simeone.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS REAL MADRID.- Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa del entrenador, José Mouriño.

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