El Atlético ficha a la delantera brasileña Gabi Nunes hasta 2027

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Madrid, 18 sep (EFE).- El Atlético de Madrid completó este viernes el fichaje de la delantera internacional brasileña Gabi Nunes, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027 y al que llega para “ayudar al club para estar en lo más" alto, procedente del Orlando Pride, según informó la entidad en un comunicado en sus canales oficiales.

“Estoy muy feliz de estar en el Atlético de Madrid. Soy muy competitiva, me gusta ganar y vengo a ayudar al club para estar en lo más arriba”, declaró a la web del club.

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Gabi Nunes, de 29 años y natural de Sao Paulo, se formó como jugadora en el Centro Olímpico y el Osasco Audax antes de fichar por el Cortinthians.

Después, en 2021-22, se incorporó al Madrid CFF, con 58 partidos y 18 goles; luego jugó en el Levante, en 2023-24, con 17 tantos en 34 duelos; en 2024-25 se fue al Aston Villa y en 2026 al Orlando Pride.

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“A nivel de selección, Gabi Nunes cuenta con más de 30 partidos con la ‘canarinha’ proclamándose subcampeona olímpica en París 2024”, destacó el Atlético.

Gabi Nunes cubre la baja de Amaiur Sarriegi, traspasada al Juventus esta semana. EFE