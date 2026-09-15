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Telefónica acuerda con DAZN ofrecer paquete de LaLiga 5 temporadas a 330 millones cada una

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Madrid, 15 sep (EFE).- Telefónica ha alcanzado un acuerdo con la compañía DAZN para la distribución de su paquete de LaLiga EA Sports, un acuerdo no exclusivo para 5 temporadas que asciende a 330 millones de euros de media para cada una de ellas.

Dicho paquete de DAZN LaLiga incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas y para su explotación en el mercado residencial, según ha apuntado Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Todo ello en la modalidad de pago en España (Opción D, Lote D.2).

El acuerdo, suscrito el 14 de septiembre, de la mano de Telefónica Audiovisual Digital no es exclusivo y se extiende para las temporadas que van de la 2027/2028 a la 2031/2032.

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El valor del acuerdo asciende a 330 millones de euros de media para cada una de las temporadas.

Con este acuerdo, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100 % de los partidos del Campeonato Nacional de LaLiga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, Telefónica firmó el contrato con LaLiga que convirtió en definitiva la adjudicación previa del Lote D.1 Opción D a la compañía. EFECOM

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