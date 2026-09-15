Interceptan a 12 migrantes de una patera en la costa sur de Mallorca

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Palma, 15 sep (EFE).- Un grupo de 12 personas de origen magrebí ha sido interceptado en la línea de costa en la Colònia de Sant Jordi, en el municipio de Ses Salines, al sur de Mallorca, tras llegar en una patera.

La intervención ha sido a las 22:05 horas de este lunes, por parte de agentes del puesto de la Guardia Civil de Santanyí, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines, ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares.

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Con esta, en lo que va de año han llegado al archipiélago 310 pateras con 5.376 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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