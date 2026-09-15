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Canarias bajo aviso naranja por calor y Madrid en amarillo junto a otras doce provincias

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Madrid, 15 sep (EFE).- Doce provincias peninsulares además de la comunidad de Madrid están hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por calor, a las que se suma Canarias -en nivel naranja- con riesgo importante en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, por máximas de hasta 38 grados.

El resto del archipiélago está en amarillo, en donde además se activarán avisos por polvo en suspensión -con visibilidad de 3.000 metros- a partir de las 13 horas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

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La comunidad de Madrid está bajo aviso por temperaturas de hasta 37 grados salvo en la sierra, en donde las máximas serán de hasta 36 grados.

En Extremadura están bajo aviso amarillo diversos puntos de ambas provincias, Cáceres y Badajoz, por máximas de hasta 38 grados.

En Andalucía están en nivel amarillo las campiñas cordobesa y sevillana y Andévalo y Condado (Huelva), ante la previsión de máximas de hasta 38 grados.

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En Aragón, también en amarillo, se prevén máximas de 36 grados en el sur de Huesca y en la ribera del Ebro de Zaragoza.

En Castilla y León está bajo aviso amarillo el sur de Ávila, con 36 grados, y en Castilla-La Mancha la serranía de Cuenca y la de Guadalajara, ante la previsión de máximas de hasta 35 grados.

En Cataluña están bajo aviso amarillo el Pirineo de Lleida y la depresión central de esta provincia y la de Tarragona. EFE

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