Espana agencias

Un detenido en Asturias por pertenecer a la comunidad violenta nihilista 'The Com'

Guardar

Oviedo, 14 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Avilés (Asturias) a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores y por pertenecer a la comunidad violenta nihilista 'The Com', ha informado este lunes la Dirección General de Policía.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial, está acusado de pertenecer a 'The Com', una comunidad virtual "descentralizada, híbrida y compleja" formada por multitud de grupos, el más conocido el 'Grupo 764', considerado una entidad terrorista en algunos países y que fomenta el 'extremismo violento nihilista', una nueva amenaza emergente calificada así por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

PUBLICIDAD

Este grupo fomenta, promueve y facilita la explotación infantil y extorsión de menores con el objetivo de exaltar la violencia y la deshumanización, y de desestabilizar la sociedad a través de la generación de alarma social.

Según ha explicado la Policía, entre las actividades ilícitas que se desarrollan en esta comunidad se encuentran los ciberataques, la elaboración y distribución de pornografía infantil, la extorsión, la incitación a la autolesión e incluso al suicidio, y el fomento de actividades terroristas como los tiroteos masivos.

PUBLICIDAD

El pasado mes de agosto, una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil permitió detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España del 'Grupo 764'.

La investigación en torno al vecino de Avilés se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes detectaron su participación en la comisión de delitos relacionados con la corrupción de menores.

El ahora detenido estaría además en contacto financiero con un exmilitar de la Marina de Estados Unidos acusado de varios delitos graves, entre ellos posesión de pornografía infantil, generación de actos de tortura infantil o sextorsión, y que era miembro del grupo nihilista 'Greggy´s Cult', precursor directo del conocido como 'Grupo 764'.

Finalmente, los agentes efectuaron la entrada y registro en el domicilio del investigado y procedieron a su detención.

El Tribunal de Instancia de Avilés número 7, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión preventiva. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Bronchalo carga contra el entorno de Daniel Sancho: “Prefieren aislarlo y que solo se relacione con presos y con ellos”

La madre del joven, condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, cuestiona que nadie de su entorno haya acudido a visitarle desde la lectura de la sentencia

Silvia Bronchalo carga contra el entorno de Daniel Sancho: “Prefieren aislarlo y que solo se relacione con presos y con ellos”

Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos, una riquísima vuelta de tuerca a las clásicas ‘cookies’ americanas

Esta sencilla receta de galletas se puede preparar en grandes cantidades, congelando la masa en pequeñas bolas que podremos hornear en cualquier momento para saciar el antojo de dulce

Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos, una riquísima vuelta de tuerca a las clásicas ‘cookies’ americanas

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

El encargado comunicó previamente a la dirección que el trabajador no se adaptaba al ritmo de trabajo y desobedecía las órdenes

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

El concurso de paellas más antiguo de España ya tiene ganadores: un restaurante de México y otro de Mallorca triunfan en Sueca

El restaurante Burguettos, de Apizaco-Tlaxcala, en México, ha conseguido alzarse con el primer premio en el 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El concurso de paellas más antiguo de España ya tiene ganadores: un restaurante de México y otro de Mallorca triunfan en Sueca

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 14 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

ECONOMÍA

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania