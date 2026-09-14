Shelton sube al cuarto puesto; Sinner, Zverev y Alcaraz inamovibles en el top 3

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- El estadounidense Ben Shelton escaló hasta el cuarto puesto de la clasificación ATP, tras llegar a la final del Abierto de Estados Unidos y perderla frente al alemán Alexander Zverev, que conserva la segunda posición detrás del italiano Jannik Sinner y delante del español Carlos Alcaraz.

La presencia de Shelton, número 5 del mundo, en la final de Nueva York frente a Zverev, número 2, que se impuso por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, impulsa al primero cinco puestos en la tabla con 1.200 puntos, para arrebatar el cuarto puesto al canadiense Felix Auger-Aliassime, que completa las cinco primeras posiciones.

PUBLICIDAD

Tras jugar su primera final de un 'grande', Shelton, de 23 años, alcanza su mejor posición en el 'ranking' hecho publico este lunes por la ATP. Sinner, ausente de Estados Unidos por lesión, se mantiene al frente con 11.500 puntos y Alexander Zverev continúa en segundo lugar, con 1.900 puntos más (9.690).

El alemán, que llevaba una sequía de 13 años sin ganar un grande, celebró su segundo gran título hace unas horas después del conseguido también este año en Roland Garros.

PUBLICIDAD

El español Carlos Alcaraz, eliminado en los cuartos de final de Estados Unidos frente a Shelton, perdió 1.600 de los 2.000 puntos que defendía en ese torneo, pero se mantiene en tercer lugar con 5.560 puntos, y el canadiense Auger-Aliassime es quinto con 3.890, después de perder 750 y quedar eliminado en la segunda ronda.

El ruso Daniil Medvedev (3.770) mejora dos puestos y es sexto tras llegar a los octavos de final; el italiano Flavio Cobolli, que dijo adiós en la tercera ronda, baja al séptimo (3.720) y el estadounidense Frances Tiafoe, que llegó hasta las semifinales pero se topó con Shelton, escala cuatro, con 700 puntos más (3.380).

PUBLICIDAD

Completan el top 10 el australiano de origen hispano-uruguayo Alex de Miñaur (3.300), eliminado en segunda ronda, y el estadounidense Taylor Fritz (3.175), que perdió en la tercera ronda.

El español Rafa Jodar, eliminado en la primera ronda del torneo estadounidense por el chino Yunchaokete Bu, cede un puesto y baja al 14 con 2.659. EFE

PUBLICIDAD