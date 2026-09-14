Sánchez avisa de que no aceptará que se debilite o desmantele la sanidad pública

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Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes de que no va a aceptar que se desmantele o debilite la sanidad pública ni va a permitir que este "patrimonio común" que pertenece a todos los españoles "acabe en el bolsillo de unos pocos".

Así lo ha destacado el jefe del Ejecutivo durante la presentación de la segunda fase del Plan Veo, que contempla ayudas de 100 euros para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años, y del que se han beneficiado ya 454.650 niños y adolescentes en los casi nueve meses que lleva en marcha.

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Sánchez ha recordado que más de 700.000 menores en España sufren pobreza visual y se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado que "dificulta precisamente su aprendizaje". "El principal problema que tenemos en nuestro país se llama desigualdad", ha subrayado. EFE

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