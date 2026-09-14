Policías piden paralizar la instalación para un millar migrantes en el puerto de Ceuta

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado que suspenda por motivos de seguridad la instalación de 16.000 metros cuadrados prevista para acoger a un millar de migrantes en el puerto ceutí.

En un comunicado, el sindicato exige a los organismos implicados en la decisión verificar los riesgos de incendio y evacuación de esta posible instalación, la proximidad a infraestructuras estratégicas relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales, así como las consecuencias operativas para los policías ante incidentes.

PUBLICIDAD

El SUP muestra que su preocupación tras los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta y, si bien no cuestiona la obligación de las administraciones de proporcionar una atención humanitaria adecuada, considera arriesgado concentrar a un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente que se cumplen todas las garantías de seguridad.

En este sentido, han solicitado el informe técnico que avala la compatibilidad de este dispositivo con el funcionamiento normal del puerto y que se determine si resulta necesario revisar la Evaluación y el Plan de Protección del Puerto de Ceuta.

PUBLICIDAD

Además, ha reclamado a la Dirección General de la Policía una evaluación urgente y específica de los riesgos laborales y operativos de los funcionarios que tengan que prestar servicio en este entorno.

"Debe evaluarse qué respuesta policial sería necesaria ante posibles peleas o alteraciones del orden dentro del dispositivo, concentraciones de personas en sus inmediaciones, intentos de acceder a zonas restringidas del puerto o de aproximarse a las áreas de embarque y ferris", advierten.

PUBLICIDAD

En esa evaluación el sindicato detalla que se debería determinar cuántos efectivos adicionales son necesarios, qué medios de protección, vehículos y comunicaciones deben proporcionarse y qué protocolos deben establecerse para responder ante posibles alteraciones del orden público, incendios, evacuaciones, intrusiones o cualquier otra emergencia.

"Después de semanas de presión migratoria y de los últimos incendios registrados en Ceuta, la prevención debe imponerse a la improvisación" concluye. EFE