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Óscar López considera "un atropello democrático" la suspensión de la 'ley de nietos'

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Madrid, 14 sep (EFE).- El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha calificado este lunes de "salvajada" y de "atropello democrático" la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender cautelarmente el derecho de voto a determinados españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la denominada "ley de nietos".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Televisión Española, en la que ha afirmado que, aunque hay "cientos de jueces" en España que se esfuerzan en que la justicia "sea justa, hay también otros sectores judiciales que están "empeñados en tumbar al Gobierno, sea como sea".

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"Esta resolución es absolutamente infumable", ha opinado antes de arremeter contra la "derecha antisistema", a la que ha acusado de alimentar "teorías conspiranoicas" sobre un supuesto intento del Gobierno de alterar el censo electoral de cara a las próxima elecciones.

Para avalar su argumento, el ministro y secretario de los socialistas madrileños ha recordado que en las últimas elecciones el voto del Censo de Residentes Ausentes (CERA) benefició al PP.

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Óscar López ha denunciado que hay "salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno" y ha hecho hincapié en las palabras del expresidente José María Aznar: "El que pueda hacer que haga".

"Siguen imbuidos en ese espíritu de salvapatrias (convencidos) de que tienen que ser ellos los que pongan sentido común y, por lo tanto, ir en contra, si hace falta, de las leyes aprobadas en el Parlamento", ha apuntado.

El ministro ha dicho estar "muy preocupado" por una derecha que, a su juicio, "ha perdido los papeles" y es "incapaz" de hablar de vivienda, economía empleo, y también porque haya "lobos solitarios" que atienden la llamada de Aznar y que "se dedican a hacer de su capa un sayo". EFE

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