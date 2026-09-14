Óscar López califica de "salvajada" la suspensión de la Ley de Nietos por el TS: "hay jueces que son salvapatrias"

13/09/2026 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales, a 13 de septiembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Las Fiestas Patronales de Septiembre, declaradas de Interés Turístico Regional desde 2010, están dedicadas a la Virgen de los Santos, que este año cumple su V Centenario. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "salvajada" y "atropello democrático" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos, que preveía dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados de los españoles. En su opinión, "hay jueces que son salvapatrias" y están en "derrocar al Gobierno".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'La Hora de la 1', de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que aunque en España hay jueces que se esfuerzan porque la justicia sea justa, también hay otros "sectores judiciales que se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días".

PUBLICIDAD

Ha culpado de esto al Partido Popular, del que dice que está todo el día alimentando la teoría de la conspiración, copiando a la ultraderecha, al decir que lo que busca el Gobierno con esta Ley es alterar el censo de cara a las próximas elecciones, al dar el derecho al voto a los nuevos nacionalizados mediante esta Ley de Nietos.

En opinión de Óscar López se trata de una teoría de la conspiración por parte de la derecha y la ultraderecha y pone como ejemplo que en las elecciones generales de 2023, el escaño que modificó el CERA, cuando se recontaba el voto de los extranjeros, fue el del PSOE, que perdió un escaño con Madrid y obligó a que contar con el voto de Junts para la investidura, mientras que si hubiera mantenido ese escaño hubiera sido suficiente con la abstención del partido independentista catalán. "La última vez que se votó en este país el CERA benefició al PP", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Por ello, cree que en el Tribunal Supremo hay "salvapatrias" que están haciendo "lo imposible para derrocar a este Gobierno" y que van contra leyes aprobadas en el Parlamento, incluso por el PP. "A mi no me va a sacar nadie de la cabeza el grito de Aznar de que quien pueda hacer que haga", ha exclamado a este respecto.

Y ha culpado al PP de que la mayor amenaza que se ha producido en España, la del proceso independentistas de Cataluña, ocurriera con un gobierno del Partido Popular, al que ha acusado, además, de sacar este asunto del ámbito de la política y dejarlo en el ámbito judicial. Dicho esto, cree que algunos no han perdonado al PSOE por haberlo sacado de este ámbito y haberlo devuelto al de la política.

PUBLICIDAD

PREOCUPADO PORQUE LA DERECHA "HA PERDIDO LOS PAPELES"

López se ha mostrado "verdaderamente preocupado" por lo que considera una derecha que "ha perdido los papeles" y que su objetivo es "derrocar a este Gobierno sea como sea" y también ha dicho sentirse preocupado porque haya "lobos solitarios" en la judicatura y "sectores" que atienden la llamada de Anzar.

PUBLICIDAD

Les recrimina que digan que su objetivo es defender a España y cree que la defensa del país se hace con un mayor crecimiento que Alemania, con el aumento del empleo, llenando la hucha de las pensiones o que a España la vean con orgullo fuera por haberse opuesto a las guerras contra Gaza o Irán. O, ha añadido, por ser vanguardiata en la lucha contra el cambio climático o por la regulación de la inteligencia artificial.