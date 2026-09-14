Marc Márquez culmina la remontada en MotoGP, González y Quiles mandan en sus categorías

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- Marc Márquez ha culminado su remontada con un pleno de victorias en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, disputado este domingo en el trazado Marco Simoncelli de Misano Adriático, en donde los también españoles Manuel González y Máxilo Quiles mandaron en sus respectivas categorías.

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Pocos podían imaginar al acabar el Gran Premio de Italia disputado en Mugello, con Marc Márquez octavo a 102 puntos del líder, por entonces el italiano Marco Bezzecchi, que siete grandes premios después esa diferencia habría desaparecido.

Pero así ha sido y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo está ahora al frente de la clasificación, igualado a 274 puntos con su compatriota Jorge Martín, pero con mayor número de victorias en su haber. Cinco frente a una en grandes premios y seis contra tres en las carreras esprint.

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A tenor de los datos de la organización del campeonato, jamás se había registrado una remontada de puntos tan alta en la historia del motociclismo como la protagonizada por Marc Márquez, a la que se han unido en San Marino los sólidos lideratos de Manuel González en Moto2 y Máximo Quiles en Moto3, ambos avalados por la victoria en Misano Adriático.

A pesar de tener que conformarse con la segunda posición en la parrilla de salida de Misano Adriático frente a un velocísimo Marco Bezzecchi, Marc Márquez supo sorprender a su rival en la primera curva de la carrera esprint y esperar el rápido error del italiano en el gran premio, que se fue por los suelos en la primera vuelta de carrera.

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Sin perder los nervios y con el aplomo de los grandes campeones, Marc Márquez supo gestionar la carrera de principio a fin, primero al verse superado por Jorge Martín, quien luego tuvo problemas de síndrome compartimental en uno de sus brazos, y después por la presión a la que le sometió su propio hermano, Alex Márquez, en la última parte de la carrera.

Solventados con éxito todos los inconvenientes, Marc Márquez sumó su cuarto pleno de la temporada para encaramarse a la primera posición del campeonato a falta de ocho grandes premios, que pudieran ser siete si se cancela la carrera de Catar como consecuencia del conflicto activo en el estrecho de Ormuz.

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Dicen que la experiencia es un grado y Marc Márquez está tirando de ella para salvar con éxito todos los imponderables que le puedan ir surgiendo para luchar por su décimo título mundial.

No va a resultar fácil el objetivo, pues tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín, que se perfilan como sus rivales más directos y prácticamente se podría decir que los únicos, no se lo van a poner nada fácil, aunque en su favor se han puesto ahora las condiciones físicas de Martín, que quizá deba pasar por el quirófano tras Austria para solucionar las molestias en su brazo, y la falta de experiencia de Bezzecchi en los momentos de mayor presión.

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En cualquier caso quedan ocho carreras por disputarse y la igualdad en las posiciones de cabeza es máxima, por lo que la gran máxima de aquí al final de la temporada será 'prohibido cometer errores'.

El dominio de los pilotos españoles en el campeonato del mundo de motociclismo está resultando exagerado. De nueve podios entre todas la categorías en San Marino, siete tuvieron representantes españoles, con hasta seis pilotos en las seis primeras posiciones de MotoGP y también los tres primeros en Moto3.

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Manuel González se vio beneficiado por el accidente que provocó Ángel Piqueras al llevarse por los suelos a sus dos compañeros de la primera línea de salida, el australiano Senna Agius y el español Daniel Holgado, lo que ya le supone una doble vuelta larga de sanción para el siguiente gran premio, pero el líder del campeonato supo mantener a raya a todos sus rivales para conseguir seis grandes premios después, la quinta victoria de la temporada.

No deja de ser irónico que el líder destacado del campeonato del mundo de Moto2 sea uno de los pocos pilotos de cabeza de esa categoría que no tenga plaza garantizada para ascender a MotoGP en 2027, en lo que es una clara injusticia, pero, como suele decirse, así son las carreras.

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Mayor es aún el dominio de Máximo Quiles, quien de seguir así podría ser matemáticamente campeón del mundo en la carrera de Japón, pues ya acumula 107 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, David Almansa, quien dominó los entrenamientos y la carrera italiana hasta la última vuelta, la última curva.

Almansa no falló en absolutamente nada, dominó con su fuerte ritmo toda la carrera de Moto3, pero detrás de él llevó casi todo el tiempo pegado a un Quiles que demostró la habilidad de su mentor, Marc Márquez, para sorprender a su rival en la misma recta de meta y vencerlo por apenas 21 milésimas de segundo.

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Desde 2014 España no ha visto a todos los campeones del mundo de su nacionalidad, con Álex Márquez en Moto3, Esteve 'Tito' Rabat en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP, un hito deportivo que bien podría repetirse en la actual temporada. EFE

(foto)