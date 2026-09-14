Los Reyes ofrecerán una cena de honor a Macron en su visita de Estado y Sánchez le recibirá en La Moncloa

19/01/2023 El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), llegan al Museo Picasso, a 19 de enero de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). El museo Picasso de Barcelona es el centro de referencia para el conocimiento de los años de formación de Pablo Picasso. El genio del joven artista se revela a través de las 4.251 obras que componen la colección permanente. Inaugurado en 1963, el Museu Picasso revela asimismo su vínculo con Barcelona: un vínculo forjado en su adolescencia y juventud, y que se prolongó hasta su muerte. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre en la que Los Reyes ofrecerán una cena de gala en su honor y será recibido en La Moncloa por el presidente, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo ha confirmado este lunes el programa de este viaje --cuya celebración ya fue adelantada el pasado viernes-- y asegura que se desarolla en el marco "de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos".

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La cena de gala con los Reyes, Felipe VI y Letizia será, previsiblemente, el martes 29 y al día siguiente se producirá el encuentro con Sánchez en La Moncloa a las 12 horas.

El jefe de Estado francés acudirá acompañado por su esposa, Briggite Macron, en un viaje que se produce ocho años después de la visita de los monarcas españoles a París en 2018. Desde entonces, estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente el Tratado de Amistad entre ambos países.

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PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL TRATADO DE AMISTAD

Firmado por Sánchez y Macron en la cumbre celebrada en Barcelona en enero de 2023, la polémica en torno al artículo 2.4, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, ha impedido hasta la fecha su ratificación.

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El Gobierno intentó aprobarlo por primera vez en 2025, pero fracasó por la abstención de Junts y Podemos en el Congreso. Un año después volvió a llevar la iniciativa a votación y para superar este escollo llegaron a un "acuerdo interpretativo" por el que se invitará a ministros galos a participar en reuniones 'ad hoc' pero no en el Consejo de Ministros propiamente dicho.

Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo siguen rechazándolo y se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para paralizar temporalmente su entrada en vigor. El PP considera que el mencionado punto es contrario a la Constitución y aprobó un requerimiento en la Cámara Alta para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto.

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Si el TC respalda la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos favorables de la mayoría de la investidura.

Por el contrario, la Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al Tratado en marzo de 2025 y por tanto París permanece a la espera de que España haga lo propio.

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