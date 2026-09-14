Las Titan World Series eligen el Principado de Andorra para competir lejos del desierto

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Andorra La Vella, 14 sep (EFE).- Las Titan World Series han elegido el Principado de Andorra para organizar su primera competición alejada del desierto del 25 al 27 de junio del 2027.

La prueba de Mountain Bike constará de tres jornadas de competición y se disputará íntegramente en territorio andorrano y, por tanto, se incorporá en el circuito internacional de las Titan World Series con pruebas también en Marruecos, Almeria (España), Chile y México.

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Por primera vez, se incluye la e-bike (bicicleta eléctrica) y los recorridos pasarán por la zona de Solanelles, Grau Roig y el Pas de la Casa. Un total de más de 2.200 metros de desnivel en tres días de competición con una prólogo y dos etapas más que se emitirán por DAZN y contará con la participación de deportistas de élite y también de amateurs.

Jon Iriondo, director general de las Titan World Series, destacó la importancia de está primera Titan alejada del desierto. "Nos dará la posibilidad de llevar los 'bikers' a montañas que aún no habían conquistado. Queríamos crear una experiencia única para los participantes", aseguró en la presentación oficial realizada en Solanelles (Principado de Andorra).

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El embajador elegido para está nueva prueba de las Titan World Series es Joan Verdú, esquiador de alpino del país, que también competirá. EFE

vds/and