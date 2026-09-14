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La Universidad de Las Palmas condena el asesinato de Claudia Tacoronte en México

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Las Palmas de Gran Canaria, 14 sep (EFE).- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha condenado este lunes el asesinato en México de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y natural de la isla, en un comunicado donde destaca que su equipo rectoral "manifiesta su repulsa a este trágico suceso".

La joven estaba matriculada en la Universidad de Granada y se encontraba realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México.

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La ULPGC, donde Claudia Tacoronte comenzó estudios de Ciencias de la Educación en el curso 2022-2023 antes de trasladarse a Granada, ha convocado a toda la comunidad universitaria a sumarse a un minuto de silencio en su memoria en la entrada de todos sus centros académicos, facultades y escuelas.

La Universidad señala, además, que quiere trasladar a sus familiares y amigos sus condolencias y muestra su apoyo a la comunidad universitaria de Granada.

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

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Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. EFE

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