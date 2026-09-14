La madre de Aramburu: "Mi hijo se encontró con gente muy violenta y con impunidad"

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París, 14 sep (EFE).- Cecilia Aramburu, madre del exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, muerto a tiros el 19 de marzo de 2022, denunció que su hijo se encontró con "gente muy violenta, armada de odio, armada de fuego, pero también con impunidad".

En su testimonio ante el Tribunal de lo Penal que juzga a los ultraderechistas Loïk Le Priol, acusado de asesinato, y su amigo Romain Bouvier, por intento de asesinato, Cecilia Aramburu aseveró que, antes del tiroteo mortal, hubo "una situación de desprecio, un trato humillante" por parte de los dos acusados.

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"Para nosotros es muy difícil decir en voz alta que este crimen no debería nunca haber sucedido", lamentó. EFE