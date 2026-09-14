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La jornada 6 en cinco nombres: Óscar Sánchez, Güler, Flick, Camello, Zabiri

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Madrid, 14 sep (EFE).-

Carlos Corberán fue destituido este domingo, tras la derrota encajada ante el Sevilla que deja al cuadro levantino colista, con un solo empate y cuatro derrotas en los cinco partidos jugados. Provisionalmente, hasta que se nombre un nuevo preparador, será Óscar Sánchez el responsable.

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Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del Mestalla, que obró el milagro con el filial blanquinegro al salvarlo la pasada campaña, se sentará en el banquillo de Vitoria para el partido contra el Alavés mientras se espera el nombramiento de otro responsable.

El técnico alemán, que cuenta sus temporadas por títulos de Liga y que ha iniciado su tercer ejercicio en el Barça a lo grande, con pleno de triunfos, dio una advertencia al equipo a pesar del triunfo claro ante el Levante en el Ciutat Valencia.

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El conjunto azulgrana, que ha ganado todo lo que ha disputado tanto en Europa como en LaLiga, pasó más apuros de los habituales cuando el Levante marcó el segundo tanto y se situó a uno del líder. Aun así, sacó adelante el choque el Barcelona, que será el beneficiado de la semana. Recibe al Racing el miércoles pero después, el domingo, verá como Real Madrid o Atlético, que se miden entre sí, se alejarán en la tabla.

Demostró el centrocampista turco que es fundamental para el desarrollo del juego del Real Madrid. El conjunto de Jose Mourinho ganó con solvencia al Rayo Vallecano pero sólo su entrada al terreno de juego alivió los apuros que en la segunda parte se encontró el equipo.

Es titular habitual el otomano, el futbolista con mejor pie de la plantilla blanca. Se ha convertido en básico Güler, que hizo jugar al Real Madrid durante el tiempo que estuvo en el césped. Será primordial en los partidos del equipo madridista, sobre todo ante adversarios relevantes.

Cuando aprieta la necesidad del club madrileño, en plena crisis institucional, sin campo donde jugar como local hasta el momento y condenado al exilio en las primeras jornadas, el atacante Sergio Camello, cedido por el Atlético de Madrid, es la ilusión nueva del cuadro de Vallecas.

Acumula veintitrés tantos el atacante en los 119 partidos que ha jugado con el Rayo Vallecano y se sitúa entre los grandes anotadores de la entidad. En lo que va de temporada lleva cinco, está a uno de los principales estrellas de la temporada. Siempre cumple.

Es el atacante de moda de LaLiga EA Sports este marroquí de 21 años que lidera al Racing y que tiene a su equipo en un lugar acomodado de la clasificación. Cinco goles en otras tantas jornadas son la carta de presentación de Zabiri que ya ha puesto en alerta a los grandes clubes.

Hizo dos al Alavés, que sufrió su primera derrota. Semanas antes logró tres contra el Elche. Ahora será la principal amenaza ante el Barcelona el miércoles en el Camp Nou. EFE

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